Българският отбор за Европейското в Бирмингам: Божидар Саръбоюков

Българската звезда в скока на дължина Божидар Саръбоюков се подготвя за едно от най-важните предизвикателства през годината — Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август. 21-годишният атлет от Харманли влиза в шампионата в невероятна форма и с самочувствието на един от основните фаворити за медалите.

През настоящия сезон възпитаникът на Димитър Карамфилов демонстрира изключителни резултати както в зала, така и на открито. На 14 юли 2026 г. в Пловдив той подобри националния рекорд на България в скока на дължина, постигайки 8.49 метра. В това състезание и шестте му опити бяха успешни и надхвърлиха границата от 8.00 метра.

Преди това, по време на зимния сезон, Саръбоюков записа забележителни постижения в зала — първо подобри националния рекорд в Метц с 8.39 метра, а само три дни по-късно в Белград скочи 8.45 метра, надскачайки олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. През март на Световното първенство в зала в Торун (Полша) той спечели бронзов медал с резултат 8.31 метра — първо отличие за България от световно първенство в зала при мъжете от 1991 г. насам.

На 4 юни 2026 г. Саръбоюков записа и друг исторически успех, превръщайки се в първия български мъж с победа в турнир от Диамантената лига. В Рим той изтръгна победата с последен опит от 8.26 метра, изпреварвайки отново Милтиадис Тентоглу (8.24 м). Освен това в списъка за Диамантената лига в Монако през юли той влезе със сезонно постижение от 8.29 метра.

Божидар Саръбоюков отдавна загатна за огромния си потенциал. През 2022 г. спечели сребърен медал на скок височина на Световното първенство за юноши под 20 години в Кали. През 2023 г. на Европейското първенство под 20 години в Йерусалим завоюва два сребърни медала — на скок дължина (8.22 м) и на троен скок.

Възходът му при мъжете продължи през 2025 г., когато стана европейски шампион в зала в Апелдорн на скок дължина с резултат 8.13 метра, изпреварвайки с едва един сантиметър италианеца Матия Фурлани и кубинеца Лестер Лескай (и двамата с 8.12 м). По-късно през същата година спечели сребърен медал на Европейското първенство за под 23 години в Берген (8.21 м) и завърши на пето място на Световното първенство на открито в Токио.

Саръбоюков е универсален атлет - на Националния шампионат в зала в София тази зима той спечели три титли в един ден: на скок дължина (8.12 м), на троен скок с личен рекорд от 16.61 метра и на скок височина с 2.28 метра.

С национален рекорд от 8.49 метра и постоянство в скоковете над 8.20 и 8.30 метра през целия сезон, Саръбоюков влиза в Бирмингам като един от водещите претенденти за европейските медали. Предстои да видим дали родният атлет ще успее да добави още едно отличие към колекцията от големи форуми.

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