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Пет европейски рекорда бяха ратифицирани през юли 2026 г.

  • 3 авг 2026 | 13:28
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Европейската атлетика официално ратифицира пет нови европейски рекорда през юли 2026 г.

Европейски рекорд в седмобоя за мъже в зала
6670 точки – Симон Ехамер (Швейцария)
Симон Ехамер подобри дългогодишния световен рекорд в седмобоя на Аштън Ийтън, събирайки 6670 точки, за да спечели златото на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. Ехамер беше на път да атакува европейския рекорд още след първия ден, когато събра 3698 точки. Швейцарецът обаче направи безупречен втори ден, включително световен рекорд в седмобоя на 60 метра с препятствия от 7.52 секунди, за да подобри световния рекорд на Ийтън от 6645 точки.

Европейски рекорд в овчарския скок за мъже
6.31 м – Арманд Дуплантис (Швеция)
Арманд Дуплантис счупи световния рекорд в овчарския скок за 15-и път в кариерата си по време на домашния си турнир в Упсала, „Мондо Класик“, през март. Дуплантис прелетя над 6.31 метра още при първия си опит в едва второто си състезание за 2026 г.

Европейски рекорд в спортното ходене на полумаратон за мъже
1:23:00 – Франческо Фортунато (Италия)
Франческо Фортунато постави първия в историята европейски рекорд в спортното ходене на полумаратон с време 1:23:00 в Подебради. Постижението му беше значително по-добро от целевото време за рекорд от 1:23:30.

Европейски рекорд на смесена щафета 4х100 м
40.15 – Германия (Германия)
Германия постави първия европейски рекорд в смесената щафета 4х100 метра с време 40.15 секунди в сериите на Световното първенство за щафети в Габороне през 2026 г. Тяхното време надмина целевата норма за европейски рекорд от 40.20 секунди.

Европейски рекорд на 800 м за жени под 23 години
1:53.98 – Одри Веро (Швейцария)
Одри Веро подобри значително собствения си европейски рекорд на 800 метра за жени под 23 години с време 1:53.98, което я изкачи до трето място в световната ранглиста за всички времена по време на Диамантената лига в Стокхолм. Само няколко седмици по-късно Веро подобри постижението си на 1:53.80 в Париж – резултат, който все още очаква ратификация.

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Снимки: Gettyimages

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