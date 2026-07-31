Мудрик получи разрешение да се завърне на терена

Футболната асоциация (ФА) на Англия разреши на нападателя на Челси Михайло Мудрик да се завърне на терена след изтърпяно наказание за нарушаване на антодопинговите права, съобщиха от организацията.

Страните приключиха дисциплинарното производство със съгласието на Световната антидопингова агенция (УАДА). По време на разследването играчът призна за употреба на допинг. Украинецът се съгласи на период на дисквалификация, равен на времето, излежано към датата на споразумението. Сега той има право да се завърне в състава на лондончани.

"ФА и г-н Мудрик вече, със съгласието на УАДА, разрешиха производството по обжалване. Като част от споразумението, г-н Мудрик прие, че е извършил нарушения на антидопинговите правила и се съгласи на период на забрана, равен на времето, изтърпяно към датата на споразумението“, се казва в изявление на ФА.

Chelsea winger Mykhailo Mudryk is eligible to return to competitive action with immediate effect after a resolution was reached between the World Anti-Doping Agency (WADA) and the Football Association (FA) over an anti-doping violation.



🔗 https://t.co/DOzHpx6qup pic.twitter.com/q0WUuWRhVK — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 31, 2026

През декември 2024-а Челси потвърди, че футболистът не е преминал допинг тест. Впоследствие ФА отстрани Мудрик от участие във футболни срещи. През април 2026-а стана ясно, че санкцията е за четири години, а случаят е отнесен до Спортния арбитражен съд.

ФА никога преди не е разкривала подробности по случая, тъй като антидопинговата им програма се счита за строго поверителна. Въпреки това, в изявлението си от петък те потвърдиха, че Мудрик е дал положителна проба за мелдоний, който може да увеличи дихателния капацитет и издръжливостта, при извънсъстезателен тест по време на лагер с националния отбор на Украйна през октомври 2024 г.

ФА заяви, че тестът е показал „ниска концентрация“ на забраненото сърдечно-съдово лекарство. Добавя се, че оттогава са направени промени в техническия документ на Световната антидопингова агенция (УАДА) относно мелдония. ФА уточни, че промените „не са със задна дата“, но отбеляза, че ако тестът на Мудрик беше проведен днес, тогава „концентрацията на мелдоний в пробата не би била докладвана“ и не би била регистрирана неблагоприятна находка.

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