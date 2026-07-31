Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Мудрик получи разрешение да се завърне на терена

Мудрик получи разрешение да се завърне на терена

  • 31 юли 2026 | 20:39
  • 1022
  • 0
Мудрик получи разрешение да се завърне на терена

Футболната асоциация (ФА) на Англия разреши на нападателя на Челси Михайло Мудрик да се завърне на терена след изтърпяно наказание за нарушаване на антодопинговите права, съобщиха от организацията.

Страните приключиха дисциплинарното производство със съгласието на Световната антидопингова агенция (УАДА). По време на разследването играчът призна за употреба на допинг. Украинецът се съгласи на период на дисквалификация, равен на времето, излежано към датата на споразумението. Сега той има право да се завърне в състава на лондончани.

"ФА и г-н Мудрик вече, със съгласието на УАДА, разрешиха производството по обжалване. Като част от споразумението, г-н Мудрик прие, че е извършил нарушения на антидопинговите правила и се съгласи на период на забрана, равен на времето, изтърпяно към датата на споразумението“, се казва в изявление на ФА.

През декември 2024-а Челси потвърди, че футболистът не е преминал допинг тест. Впоследствие ФА отстрани Мудрик от участие във футболни срещи. През април 2026-а стана ясно, че санкцията е за четири години, а случаят е отнесен до Спортния арбитражен съд.

ФА никога преди не е разкривала подробности по случая, тъй като антидопинговата им програма се счита за строго поверителна. Въпреки това, в изявлението си от петък те потвърдиха, че Мудрик е дал положителна проба за мелдоний, който може да увеличи дихателния капацитет и издръжливостта, при извънсъстезателен тест по време на лагер с националния отбор на Украйна през октомври 2024 г.

ФА заяви, че тестът е показал „ниска концентрация“ на забраненото сърдечно-съдово лекарство. Добавя се, че оттогава са направени промени в техническия документ на Световната антидопингова агенция (УАДА) относно мелдония. ФА уточни, че промените „не са със задна дата“, но отбеляза, че ако тестът на Мудрик беше проведен днес, тогава „концентрацията на мелдоний в пробата не би била докладвана“ и не би била регистрирана неблагоприятна находка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Байер отправи оферта към Наполи

Байер отправи оферта към Наполи

  • 31 юли 2026 | 16:53
  • 2032
  • 0
Подкрепа за Инфантино от Океания: местната конфедерация призовава спорния проект на ФИФА да бъде проучен

Подкрепа за Инфантино от Океания: местната конфедерация призовава спорния проект на ФИФА да бъде проучен

  • 31 юли 2026 | 16:47
  • 1003
  • 1
Собственикът на Милан: Наследството на Франко ще остане завинаги

Собственикът на Милан: Наследството на Франко ще остане завинаги

  • 31 юли 2026 | 16:35
  • 913
  • 0
Силвестър Джаспър ще премине в белгийски гранд

Силвестър Джаспър ще премине в белгийски гранд

  • 31 юли 2026 | 16:26
  • 2205
  • 1
Арне Слот е отказал на Нидерландия

Арне Слот е отказал на Нидерландия

  • 31 юли 2026 | 16:18
  • 1042
  • 0
Тер Стеген си взе довиждане с Барселона и ще пътува за Амстердам, за да подпише с Аякс

Тер Стеген си взе довиждане с Барселона и ще пътува за Амстердам, за да подпише с Аякс

  • 31 юли 2026 | 16:11
  • 1410
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
  • 22097
  • 106
Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

  • 31 юли 2026 | 20:56
  • 15064
  • 29
11-те на ЦСКА 1948 и Арда, четирима титуляри-майстори от победата над Търнава

11-те на ЦСКА 1948 и Арда, четирима титуляри-майстори от победата над Търнава

  • 31 юли 2026 | 20:29
  • 2523
  • 2
Венци 20 минути сред ултрасите - говорят си, но и му скандират "Оставка"

Венци 20 минути сред ултрасите - говорят си, но и му скандират "Оставка"

  • 31 юли 2026 | 19:25
  • 7552
  • 15
ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

  • 31 юли 2026 | 17:04
  • 10015
  • 45
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 31413
  • 153