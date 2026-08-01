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Челси обяви новия си 35-годишен нападател

  • 1 авг 2026 | 19:35
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Челси обяви новия си 35-годишен нападател

Челси официално обяви привличането на нападателя Дани Уелбек от Брайтън. Бившият футболист на Манчестър Юнайтед и Арсенал, който е на 35 години, подписа двугодишен договор с новия си клуб. Финансовите параметри по сделката не бяха оповестени от нито един от двата клуба.

През миналия сезон Уелбек отбеляза 13 гола в 37 мача за Брайтън, което е най-доброто му постижение в кариерата. Само трима английски играчи вкараха повече от него във Висшата лига. Той става третото лятно попълнение за Челси след Морган Роджърс от Астън Вила и Марко Палестра от Аталанта.

"Когато чуеш за интерес от Челси, това е нещо, което те изпълва с огромна гордост“, заяви Уелбек. „Вече познавам няколко от момчетата, проведох фантастични разговори с мениджъра и вече усещам връзката. Имам този огън в себе си и съм готов да дам всичко за този клуб, за да накарам всички в Челси и феновете да се гордеят.“

Привличането на Уелбек представлява промяна в трансферната стратегия на собствениците на Челси, които от идването си през 2022 г. насам се стремяха предимно да подписват с по-млади играчи. Неговото пристигане също така повдига въпроси за бъдещето на другите централни нападатели в клуба. Жоао Педро е смятан за първи избор, но в състава са още Лиъм Делап, Емануел Емега, Марк Гиу и Николас Джаксън.

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