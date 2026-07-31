Челси получи голяма глоба, но се размина с тежко наказание

Челси бе глобен с 10 милиона лири за нарушаване на правилата за плащания към агенти между 2009 и 2022 г. Лондончани обаче се разминаха с доста по-тежко наказание, тъй като получават санкция да не могат да регистрират нови играчи, но това наказание е условно, тоест ще влезе в сила при ново нарушаване на правилата.

Освен това “сините” са били наказани с лишаване от шест точки условно за новия сезон в Премиър лийг. Те обаче са обжалвали и тази санкция също е отпаднала.

Chelsea have been fined £10million ($13.4m) and given a suspended transfer ban following an investigation into 74 alleged breaches of the English Football Association’s regulations.



The west London side were also initially hit with a suspended six-point deduction by an… pic.twitter.com/zFluNNI3jn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 31, 2026

Собствениците Тод Боели и „Клиърлейк Кепитъл“ сами са докладвали за 74 нарушения на правилата на Футболната асоциация (ФА), когато са закупили клуба през 2022 г. Челси призна, че е направил тайни плащания в размер на 47 милиона лири на нелицензирани футболни агенти и трети страни за трансфери между 2011 и 2018 г. Всички нарушения са станали по времето, когато собственик на клуба беше Роман Абрамович. От ФА заявиха, че „продължават да разследват индивидуални неправомерни действия, произтичащи от този случай“.

Първоначално глобата на лондончани е била 26 милиона лири. Тя е била намалена на 17.25 милиона за това, че клубът е съдействал на разследването. След това е станала 11.4 за признаване на вината и е достигнала до крайните 10 милиона заради заплатени глоби към УЕФА и Премиър лийг.

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