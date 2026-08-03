Ариел Хелуани: Почивай в мир, PFL, дано сега има истински конкурент на UFC

Популярният ММА журналист Ариел Хелуани коментира новината за сливането между MVP MMA и PFL, като от догодина се очаква организацията да провежда събитията си под изцяло новия брад MVP MMA.

Амбициите на Джейк Пол и Накиса Бидариан са да бъдат сериозна конкуренция на UFC, залагайки на бойците от PFL, най-голямата звезда от които е Дакота Дичева.

"Когато през май MVP проведе първото си ММА събитие по Netflix, не бяхме сигурни дали ще има второ. Те казаха, че ще има и че са напълно отдадени на начинанието, но всъщност не знаехме какво точно представлява MVP MMA.

Е, вече знаем, защото през следващите няколко месеца PFL ще се превърне в MVP MMA. Целта е през януари 2027 г. PFL да извърши пълно ребрандиране, както се казва в бизнеса, и да стане MVP MMA. Именно затова двете организации се обединяват.

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Джейк Пол и Накиса Бидариан ще продължат да бъдат лицата и, ако щете, големите шефове на компанията. Те са съоснователи и членове на борда на новата компания. Джон Мартин ще бъде главен изпълнителен директор на MVP MMA и също ще бъде част от борда.

Бидариан ще продължи да ръководи боксовия бизнес на MVP и всички мегасъбития на организацията, тоест тези по Netflix. Компанията ще бъде подкрепяна от първоначалните инвеститори 885 Capital и Knighthead Capital Management.

MVP Boxing ще продължи да съществува, а наред с него ще има и MVP MMA – организацията, в която ще се превърне PFL. Те действително се хвърлят с всички сили в това начинание.

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Мисля, че една от причините да поискат да обявят новината още днес е, че до края на 2026 г. остават повече от четири месеца, а към момента PFL, или бъдещата MVP MMA, няма нов договор за телевизионни права в Съединените щати. За да предложиш подобен продукт на различните телевизии и платформи, трябва да им представиш визията си. Трябва да им обясниш какво е бъдещето и кой си ти. Това е трудно, когато всичко се пази в тайна.

Доколкото разбирам, разговорите са започнали през април тази година, така че това не е било чак толкова отдавна. Спомнете си, че приблизително по това време Джон Мартин гостува в предаването и обсъждахме идеи за ребрандиране. Името на Bellator също беше сред вариантите, в това няма съмнение.

След началото на тези разговори обаче между двете страни очевидно е имало голяма синергия и са се изградили добри отношения. Не забравяйте, че Накиса и Джейк бяха част от PFL в продължение на няколко години. Сега ръководният екип е напълно различен. Тогава беше ерата на Дон Дейвис и Питър Мъри, но все пак между тях има обща история.

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Преговорите се ускориха, станаха по-интензивни и ето че стигнахме дотук. Двете организации се сливат и създават, както самите те я определят, нова глобална платформа за бойни спортове.

Казаха ми, че отношенията между Джон Мартин и ръководителите на MVP и PFL още от самото начало са били отлични. Джон Мартин ме впечатли много, откакто дойде и пое управлението на PFL. Според мен той е отдаден, мотивиран, трудолюбив и искрен. Отворен е към промени и нови идеи. Разговорите са преминали много добре и всички са изключително развълнувани от това развитие.

Така вече потенциално имаме истински номер две. Вижте, попадали сме в подобна ситуация и преди, особено през последните няколко години. Същото се говореше, когато PFL и Bellator се сляха, но от това в крайна сметка не произлезе почти нищо.

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Смятам обаче, че през последните пет години MVP и най-вече Накиса Бидариан направиха някои много добри неща. Джейк Пол очевидно е лицето на MVP, но бих се осмелил да кажа, че Накиса Бидариан е мозъкът на операцията. Това не е обида към никого. Той е работил за UFC, бил е финансов директор на компанията и е изиграл ключова роля при продажбата ѝ през 2016 г. Изключително интелигентен човек е и очевидно разбира бизнеса на бойните спортове, защото работи в тази сфера вече около 15 години.

Според мен те направиха някои много добри ходове през последните пет години. Винаги могат да се намерят неща, за които да бъдат критикувани, но вижте какво постигнаха с боксовата платформа на MVP. В началото тя беше възприемана просто като проект на инфлуенсъра Джейк Пол, а сега вижте какво представлява, особено по отношение на женския бокс. Там те категорично са номер едно.

По-рано тази седмица обявиха партньорството си с Matchroom, благодарение на което привлякоха боксьорки като Скай Николсън, а със сигурност ще има и други. Те разбират от маркетинг, промотиране и социални мрежи, както и от всичко останало в тази област.

Това трябва да се окаже огромен успех. Ако гледате на ММА като на спорт, доминиран само от една организация, и искате повече конкуренция, тази новина трябва да ви радва. Ако сте боец, според мен също трябва да сте много развълнуван. Ако търсите повече възможности, повече страни, с които да преговаряте, и по-силна позиция в тези преговори, това е чудесна новина за вас.

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Както съм казвал многократно, марката PFL изглеждаше като нещо напълно безжизнено. Нямаше инерция, нямаше истинска лоялност от страна на феновете. Не беше като това, което виждаме при AEW и WWE. Феновете на AEW са изключително отдадени. При PFL не видяхме нищо подобно на привързаността, която навремето имаше към Strikeforce или Pride.

По някаква причина почитателите на ММА никога не се влюбиха истински в PFL и в самата марка. Тя просто не беше готина. Нека бъдем честни – в нея нямаше нищо особено привлекателно. Логото, буквите, името – никога не съм усещал, че това е готин бранд.

Логично е да предположим, че MVP ще се опита да промени това чрез ребрандиране, нова визия и създаване на някаква инерция. Те на практика придобиват всички бойци от ростера – повече от 200 състезатели.

Разполагат с имена като Дакота Дичева, която се бие този уикенд. Както казах по-рано през седмицата, трябва да намерят начин да задържат Усман Нурмагомедов, но ако не успеят, значи не са успели. Трябва да започнат да изграждат и откриват нови таланти, а също така да бъдат агресивни на пазара на свободни агенти. Не могат да разчитат единствено на собствени кадри. Необходима е комбинация.

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Много съм любопитен да видя какво ще се случи, защото при сливането на PFL и Bellator изглеждаше, че се е родил фактическият номер две в ММА. Не мисля обаче, че някой наистина вярваше, че там има правилните хора, които могат да се изправят срещу UFC.

Нека бъдем пределно ясни – UFC е световният лидер в смесените бойни изкуства и това няма да се промени скоро. Организацията безспорно е номер едно и има повече от 30 години преднина. Нищо в това отношение няма да се промени. UFC е златният стандарт. Разполага с най-големите имена, най-добрите бойци и най-добрата продукция.

Няма нищо лошо обаче да бъдеш номер две в бойните спортове. В ММА от много време не сме имали истински номер две. Имахме организация, която беше втора просто по подразбиране, а между двете неща има огромна разлика.

И преди сме имали реални втори сили, но през последните пет-шест години имахме само формален номер две, който заемаше тази позиция, защото не беше останал никой друг. ONE Championship загуби позиции, Bellator също тръгна надолу и така остана PFL. Никога обаче не изглеждаше, че организацията е натрупала необходимата инерция.

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Разбира се, поставянето на ново лого и създаването на нова визия няма изведнъж да те превърне в заплаха. Надеждата е, че в проекта ще участват умни хора, че между тях ще има единство и че действително ще атакуват пазара с всички сили.

В крайна сметка това, което може да те направи реална заплаха, е наличието на подходящ телевизионен договор. Големият въпрос сега е какво ще стане, когато започнат да предлагат продукта си на различните платформи. Те имат отношения с Netflix и ESPN.

Дали ESPN отново проявява интерес към ММА? Нека бъдем честни – телевизията на практика се беше оттеглила от този бизнес. Просто изчакваше да изтече оставащото време от договора с PFL и не я обвинявам за това. Там нямаше почти нищо, което да предизвиква вълнение.

Но дали сега, когато тези хора са част от организацията и след като осъществиха сделката за женския бокс на MVPW, ESPN отново ще прояви интерес? Ами Netflix? Искат ли да излъчват повече събития, или предпочитат да се ограничат до две, три или четири мегасъбития? Разполага ли новата MVP MMA с достатъчно интересни предложения за тях? Какво мислят във FOX сега, когато тези хора участват?

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Би трябвало вече да могат да влязат на подобна среща и да заявят: „Това сме ние. Искате ли да се присъедините?“

Ще можем да преценим дали това ще се превърне в истинска заплаха едва когато разберем коя ще бъде телевизионната им платформа. Ако се стигне до вариант, при който самата организация плаща за телевизионното време – не очаквам това да се случи, но го давам като пример – или ако договорът е много разочароващ, тогава няма да означават кой знае колко.

Ако обаче постигнат голяма сделка, при която част от събитията са на едно място, друга част – на друго, и участват Netflix, ESPN, Prime Video или някоя подобна платформа, тогава вече ще имаме нещо сериозно. Предстои да разберем.

Живеем в изключително интересен момент. Отдавна не бяхме виждали истински опит за изграждането на реален номер две. Отново искам да бъда напълно ясен – не казвам, че скоро могат да станат номер едно. UFC е много далеч пред всички останали.

Но ако привлечеш Netflix – най-голямата стрийминг платформа в света – ще получиш огромна преднина. Вижте рейтингите и зрителския интерес към Ронда и Джина. Ако нещо подобно се случи, вече всичко е възможно по отношение на инерцията и скоростта, с която проектът може да се развие. Ако сделката е с друга платформа, ще видим какво ще стане.

Това е изключително интересен момент. Само каква седмица за тези хора! Те обявиха стратегическо партньорство с Matchroom. Привлякоха Скай Николсън, което никога не съм вярвал, че ще се случи. А сега осъществиха и това огромно сливане между PFL и MVP.

MVP ще бъде основната марка. Ако всичко върви според казаното ми, MVP MMA трябва да стартира през януари. Пълното ребрандиране ще отнеме известно време и съм изключително любопитен да видя как ще се развият нещата.

Те влизат в начинанието с всички сили. Всички се питаха какво представлява MVP MMA. Какво е MVP MMA? Какво означава всичко това? До какво ще доведе?

Вече знаем отговора. Сега очакваме да видим какъв ще бъде телевизионният им договор, как ще изглежда всичко от гледна точка на бранда и как ще бъде разпространяван продуктът. Какво всъщност ще означава това?

Знаем, че Накиса и Джейк са съоснователите и, ако щете, големите шефове. Джон Мартин ще бъде главният изпълнителен директор. Джейк и Накиса ще продължат да се съсредоточават върху боксовото направление, а Джон Мартин ще ръководи MVP MMA.

Още утре, в петък, им предстои събитие в Лонг Айлънд с участието на две от най-големите им звезди. В известен смисъл изглежда подходящо именно по този начин да поставят началото на новата ера. Знам, че все още говорим за PFL, но на събитието ще участват водещите им имена.

BITB ще бъде на живо от 13:00 часа източноамериканско време, за да направи пълен анализ на новината. Следете какво ще кажат. Очевидно ще продължим да отразяваме темата подробно с развитието на събитията.

Съветвам ви още сега да посетите Uncrowned.com. Нека набързо да видя какво пишат там по темата. Да, точно така. Всичко е публикувано.

Има и изявление на Накиса Бидариан, което мога да ви прочета набързо:

„Целите ни в MVP винаги са били по-големи от простото изграждане на боксова промоутърска компания. Стремежът ни е да изградим бъдещето на бойните спортове чрез подход, който действително поставя бойците на първо място. За по-малко от пет години MVP се превърна в една от най-влиятелните и значими за съвременната култура марки в индустрията. Организирахме някои от най-големите събития в историята на бойните спортове, издигнахме женския бокс до невиждани висоти и привлякохме милиони нови почитатели към бойните спортове.

Успехът на първото събитие на MVP MMA потвърди убеждението ни, че съществува търсене на модерен подход към ММА, който поставя бойците на първо място. Това сливане ускорява амбициите ни в ММА и същевременно засилва способността ни да продължим да инвестираме в бокса и MVPW. Сега започва истинското забавление. Както казва великият DMX: Да започваме.“

Добре. Помислих си, че ще цитира „One More Road to Cross“. Както и да е.

Новината е огромна. Ще ми трябва време, за да я осмисля. Все пак тук сега е едва 8:15 сутринта. Обмисляме всичко и искам да разбера какво е вашето мнение.

Ще постигне ли успех това начинание? Ще бъде ли нещо голямо? Ще се превърне ли в истински номер две? Ще разглеждат ли бойците тази организация като реална възможност? Ще преминават ли в нея, ще подписват ли договори и ще водят ли преговори? Това са все неща, които искаме да виждаме в ММА.

Между другото, появата на подобна организация би била най-доброто нещо и за UFC. Ако сте огромен почитател на UFC, би трябвало да искате да има истински номер две. Вижте какво направи AEW за WWE – принуди компанията да повиши нивото си.

В момента никой не диша във врата на UFC. Няма организация, която действително да се опитва да се конкурира с нея. В резултат на това понякога продуктът изглежда донякъде небрежен. Това нямаше да бъде така, ако съществуваше истински номер две.

Ако сте голям почитател на спорта, трябва да подкрепяте това. Ако сте привърженик на бойците, също трябва да го подкрепяте. Ако сте привърженик на свободния пазар и не искате да има монопол, би трябвало да желаете успеха на този проект.

Почивай в мир, PFL. Все още не съвсем, но поне засега. Същото в известна степен важи и за Bellator. Слава богу, че не направиха ребрандирането с името Bellator. Можете ли да си представите за какво щяхме да говорим сега, ако го бяха направили? Това щеше да бъде потискащо.

Започва нова ера. Нека видим как ще се развие всичко", каза Хелуани.

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