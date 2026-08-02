Българите отпаднаха на репешажите в свободния стил на Световното за кадети в Баку

Българите Петко Саракостов и Емир Джеватов отпаднаха на репешажите в свободния стил на Световното първенство по борба за кадети в Баку, Азербайджан.

При 65-килограмовите Саракостов загуби от словака Кевин Петоч с 0:10 и със същия резултат отстъпи пред Замир Данияр (Казахстан).

В категория до 48 кг Емир Джеватов претърпя поражение с туш от Муслихидин Ходжиев (Таджикистан).

Други трима родни представители - европейският шампион Николай Илиев (71 кг), европейският вицешампион Радослав Великов (45 кг) и Християн Лазаров (51 кг), също не успяха да стигнат до отличията и с това българското участие на шампионата приключи.

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