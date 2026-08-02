Арман Царукян пребори индийски инфлуенсър и предизвика Дилън Денис

Арман Царукян доминира над Анкит Баянпурия в граплинг двубой в Индия.

Арман Царукян се надява скоро да се завърне в октагона на UFC, но междувременно продължи победната си серия с участие извън организацията. Последната му победа дойде в граплинг мач в Индия, който се проведе в събота.

Претендентът номер едно в лека категория, който през последните месеци превърна RAF в свой дом, пътува до азиатската страна, за да се изправи срещу фитнес инфлуенсъра Анкит Баянпурия. Срещата продължи по-малко от три минути, като Царукян установи контрол в стойка, преди да вдигне Баянпурия във въздуха и да го тръшне на земята със суплес. Секунда по-късно Царукян зае позиция за прилагане на ключ на ръката (армбар) и не след дълго Баянпурия се предаде, с което мачът приключи малко след втората минута.

Въпреки че резултатът не беше изненадващ, Царукян все пак направи шоу с мощното тръшване и последвалия събмишън.

След този граплинг двубой се носят слухове, че Царукян ще участва в голям мач в UFC през втората половина на 2026 г., въпреки че все още нищо не е обявено официално. В интервюто си след мача Царукян спомена, че би имал интерес към бъдеща среща с противоречивия Дилън Денис.

Настоящият шампион Джъстин Гейджи е споменавал Царукян като потенциален бъдещ опонент, макар да изглежда малко вероятно той да се състезава отново преди 2027 г. Това може би обяснява защо Царукян няма търпение да се върне към битките сега, надявайки се да си проправи път към мач за титлата през следващата година.

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