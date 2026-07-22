Джейк Пол за битката с Антъни Джошуа: Научих си урока

Джейк Пол планира да продължи да се бие, като ММА отново е възможен вариант.

В сряда Джейк Пол заяви пред Пат Макафи, че наистина възнамерява да се бие отново и вече води разговори с опоненти както за боксови, така и за ММА двубои.

Ютубърът не е играл спаринги, откакто Антъни Джошуа счупи челюстта му миналия декември. Той обаче сподели, че скоро ще получи „официално разрешение за спаринги“ и след това ще се завърне към битките, но в близко бъдеще няма да търси двубои със съперници от най-висок ранг.

„Вероятно просто повече няма да се бия с олимпийски златни медалисти в тежка категория“, каза Пол. „Научих си урока. Определено ще продължа да се бия. В момента водим преговори с няколко опонента и просто уточняваме кога ще се завърна.“

Пол също така заяви, че би бил готов да се изправи срещу Брок Леснар в ММА, отбелязвайки: „Борих се в първа дивизия в Охайо, няма по-легитимно от това“. Всъщност има – например Леснар е бил шампион в тежка категория на първа дивизия на Националната колежанска атлетическа асоциация (НКАА). Това определено е „по-легитимно“ от участието в гимназиални борби, дори и в силно конкурентната среда на Охайо.

Леснар наскоро навърши 49 години и не е имал състезателен двубой от 2016 г., като това е единственият му такъв от 2011 г. насам. Последната му победа в състезателна битка датира от 2010 г. срещу Шейн Карвин на UFC 116.

ММА двубой с Нейт Диас също все още е потенциално на масата, според Джейк. Пол победи Диас на боксовия ринг през август 2023 г., което на практика сложи край на пика на феномена „Джейк Пол е боксьор“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google