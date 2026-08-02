30 години от Олимпийската титла на Валентин Йорданов

Днешният 2 август е паметен за българската борба и в частност за великия Валентин Йорданов. Във финала на Олимпиадата в Атланта през 1996 той печели така жадуваната олимпийска титла . До този момент един от най - великите в този спорт е спечелил всичко. Има седем европейски титли ( общо девет медала от ЕП ) и седем световни титли ( спечелени десет медала от СП) . В един от най - драматичните финали 36 годишният Вальо Йорданов побеждава силния узбекистански борец Намиг Абдулаев с 4:3 точки след продължения .

Точката на победата в продължението дълго време е оспорвана от узбекистанския щаб. Тази точка е златния миг в блестящата кариерата на Вальо Йорданов, след като четири години по рано на Олимпиадата в Барселона печели бронза, губейки на полуфинала от бъдещия Олимпийски шампион Ри Хак-сон от Северна Корея.

Интересно е да се отбележи, че четири години по късно на Олимпиадата в Сидни през 2000 година Намиг Абдулаев се добира до олимпийското злато след драматична финална победа отново с 4:3 над американския борец Сами Хенсън .

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