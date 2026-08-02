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Урош Медич зарадва Сърбия с историческа победа на UFC Белград

  • 2 авг 2026 | 13:46
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Урош Медич зарадва Сърбия с историческа победа на UFC Белград

На 1 август 2026 г. Белград се превърна в епицентър на бойните спортове, приемайки първото в историята събитие на Ultimate Fighting Championship (UFC) в Сърбия. Пред рекордните 18 623 зрители в „Белград Арена“, местният любимец Урош Медич оправда огромните очаквания, постигайки една от най-впечатляващите победи в кариерата си.

Основната битка на вечерта в полусредна категория между Урош Медич и ветерана Даниел Родригес продължи едва 30 секунди. Медич, известен с прякора си „Доктора“, започна агресивно и притисна американеца още от самото начало. С мощна комбинация сърбинът прати Родригес на земята, което принуди рефера да прекрати срещата мигновено. Тази победа не само донесе на Медич бонуса за „Изпълнение на вечерта“, но и го утвърди като сериозен претендент в дивизията с баланс от 14 победи и 3 загуби.

Подгряващата основна битка предложи не по-малко драма. Изгряващата звезда от Нова Зеландия, Навахо Стърлинг, шокира света на ММА, като нокаутира бившия шампион в полутежка категория Ян Блахович за по-малко от три минути. Стърлинг издържа на ранния натиск на поляка и отвърна с перфектно дясно кроше, което сложи край на двубоя.

Гилбърт Урбина също записа светкавичен успех, побеждавайки Власто Чепо с технически нокаут само за 61 секунди. Вечерта беше белязана от невероятна ефективност, като бяха поставени рекорди за най-много завършвания в първия рунд (10) и общ победи с КО/събмишън (12) в рамките на едно събитие на UFC. Събитието UFC Белград се превърна в най-печелившото в историята на „Белград Арена“ с приходи от 2,5 милиона долара, доказвайки, че Балканите са готова и жадна дестинация за елитни бойни изкуства.

Вижте останалите резултати от главната бойна карта тук:

Александър Ракич победи Марсин Тибура с единодушно съдийско решение

Робърт Валентин победи Душко Тодорович със събмишън, Рунд 1

Джилбърт Урбина победи Власто Чепо с ТКО, Рунд 1

Ноа Гуньон победи Милош Яничич със събмишън, Рунд 1

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