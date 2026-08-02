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Дейна Уайт: Урош Медич определено се движи в правилната посока

  • 2 авг 2026 | 15:24
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Дейна Уайт: Урош Медич определено се движи в правилната посока

Главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт остана впечатлен от представянето на Урош Медич.

В събота, по време на събитието UFC Файт Найт 282 в Белград, Сърбия, Медич (14-3) нокаутира ветерана Даниел Родригес (20-6) само 30 секунди след началото на първия рунд. Това беше първият главен двубой за Медич в организацията, като той имаше възможността да се бие пред родна публика. Дейна Уайт беше силно впечатлен от категоричната победа на сръбския боец.

Урош Медич зарадва Сърбия с историческа победа на UFC Белград
Урош Медич зарадва Сърбия с историческа победа на UFC Белград

„Не знам как можеш да спечелиш по-впечатляващо от това“, заяви Уайт пред репортери на пресконференцията след събитието. „Първият удар на практика го нокаутира, защото вторият го уцели по-скоро в гърдите, нещо като удар в задната част на главата, а след това последваха няколко удара на земята. Той на практика го нокаутира с един-единствен удар.“

Урош Медич зарадва Сърбия с историческа победа на UFC Белград
Урош Медич зарадва Сърбия с историческа победа на UFC Белград

С този успех Медич вече е в серия от четири поредни победи, като всички те са постигнати с нокаут в първия рунд. След първия си главен двубой той вече се цели в по-големи имена. Медич предизвика бившия шампион на UFC в полусредна категория Леон Едуардс и настоящия претендент за титлата Карлос Пратес.

Уайт изрази възхищението си не само от представянето на Медич в събота, но и от цялостната му кариера и развитието му в полусредна категория на Ю Еф Си.

„На първо място, той има най-много нокаути в първия рунд в историята на дивизията. Притежава и най-дългата серия от нокаути в историята на категорията. Мисля, че има и третата най-дълга серия от нокаути в първия рунд в историята на спорта. Най-висок процент на нокдауни – той държи куп рекорди за нокаутиране на хора в първия рунд“, каза Уайт. „Ако продължава да се представя така, да се изкачва в ранглистата и да се бие за световна титла... нужни са много неща, за да станеш суперзвезда. Той определено се движи в правилната посока.“

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