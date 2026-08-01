Нурмагомедов към Джейк Пол: Хейтиш Дейна Уайт, но да видим колко плащаш ти

Усман Нурмагомедов се пошегува с новия собственик на PFL Джейк Пол в интервюто си след впечатляващата победа с нокаут в първи рунд над Арчи Колган на PFL New York в събота сутрин.

Усман Нурмагомедов с шеметен нокаут "за изпроводяк" с PFL

Усман успешно защити титлата си в лека категория и официално от днес е свободен агент, след като договорът му с PFL изтече. Той намекна на Джейк Пол, че сега е моментът да проверят колко е склонен да плаща на бойците си, след като винаги критикува Дейна Уайт за ниските хонорари в UFC.

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„Дисциплина и тежки спаринги с двукратния шампион на UFC и легенда Ислам Махачев. Ето така можеш да се подобряваш. Всички успехи идват от Бог, от Аллах. Вярваме в това и си вършим работата в залата. Както казах, тренирам изключително усилено. Натоварвам се повече от всеки друг в света в категория до 70 килограма. Има само един човек, който се натоварва повече от мен – Ислам Махачев. Аз обаче се опитвам да го следвам и затова идват добрите резултати.

Ударът направо му отне краката. Мисля, че мога да се справя и по-добре.

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Ще видим какво ще се случи. Това беше последният двубой от договора ми. От MVP винаги говорят по адрес на Дейна и казват, че той не плаща достатъчно. Сега ще видим как те възнамеряват да плащат”, каза шампионът.

Снимка: Cooper Neill / PFL

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