Как ще се промени PFL след сделката с Джейк Пол

Professional Fighters League скоро ще престане да съществува.

Most Valuable Promotions, компанията, ръководена от Джейк Пол, се сля с PFL, обявиха двете организации в четвъртък. Новата обединена промоутърска компания ще носи името MVP и ще съчетава „бокс и ММА от световна класа, събития на живо, развитие на спортисти и глобално разпространение на съдържание в една организация, която поставя бойците на първо място и създава компания за бойни спортове от ново поколение“, се казва в официалното съобщение.

„Бъдещето на бойните спортове е тук. Добре дошли в MVP“, гласят публикациите в социалните мрежи.

PFL все още има насрочени събития през 2026 година, включително това в петък, но брандът постепенно ще бъде премахнат. Очаква се до началото на следващата календарна година PFL в сегашния си вид да бъде напълно интегрирана в новата организация MVP.

Ръководният екип на MVP ще включва Джейк Пол и съоснователя Накиса Бидариан, а Джон Мартин от PFL ще бъде главен изпълнителен директор и член на борда на директорите. Бидариан ще отговаря за боксовото направление и събитията на живо.

MVP направи първата си стъпка в ММА през май с рекордно събитие на живо по Netflix, в което се завърнаха Ронда Раузи и Джина Карано, Нейт Диас се изправи срещу Майк Пери, а Франсис Нгану отново участва в ММА.

Компанията определи събитието като огромен успех и като възможност за създаването на сериозен конкурент на UFC, какъвто базирани в Съединените щати организации като PFL и Bellator не успяха да се превърнат напълно.

Въпреки че първото събитие на MVP MMA беше излъчено на живо по Netflix, PFL в момента има договор за телевизионно излъчване с ESPN. Очаква се ново споразумение за медийно разпространение да бъде сключено и обявено преди края на годината.

Джейк Пол, определен в официалното съобщение като „най-следвания промоутър в бойните спортове в света“, ще „продължи да използва своята платформа, аудитория и културно влияние, за да стимулира растежа на зрителската аудитория, развитието на бойците, разширяването на бранда и ангажираността на феновете във всички направления на бизнеса“.

„Създадохме MVP, за да променим един неработещ модел“, заяви Пол в официалното съобщение.

„Искахме да дадем на бойците справедливо заплащане и по-голяма, модерна сцена, на която да се превърнат в световни звезди. Обединяването с PFL ускорява тази визия с десетилетие. Вече разполагаме с платформа от необходимия мащаб, за да дадем на днешните фенове това, което искат – елитни таланти, съчетани с култура, начин на живот и огромна скорост на разпространение в социалните мрежи.

MVP винаги е била нещо по-голямо от мен и от всеки отделен боец. MVP е неизбежно движение, което трябва да се случи в полза на спортистите, а сега разполагаме с всички необходими ресурси, за да изградим нещо, което ще промени този спорт завинаги.

Вярвам в MVP повече от всякога, особено заради разпространението на изкуствения интелект, което само ще увеличава стойността на истинските събития на живо и на спортните организации, способни да приближават феновете до любимите им спортисти.

Очаквам с нетърпение да вложа цялата си промоутърска мощ в новата ни компания, да се завърна на боксовия ринг и да направя дебюта си в MVP MMA.

Към всички настоящи бойци на MVP и PFL – нещата току-що станаха по-мащабни. Към бойците в други организации – готови сме да работим с вас, когато договорите ви го позволят. Времето за промяна настъпи. Добре дошли в MVP.“

Тази седмица PFL е на Източното крайбрежие за PFL New York, което ще се проведе в петък в Белмонт Парк, Лонг Айлънд.

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