Джейк Пол: UFC умира под ръководството на Дейна Уайт

Джейк Пол никога не е харесвал начина, по който Дейна Уайт управлява UFC, а сега смята, че главният изпълнителен директор може би всъщност убива организацията.

През следващите няколко месеца предстоят две от най-големите ММА събития за годината. На 16 май ще се проведе шоуто на MVP MMA, оглавено от легендите Ронда Раузи и Джина Карано, което ще се излъчва на живо по Netflix. На 14 юни пък Уайт ще организира историческо събитие на UFC в Белия дом. Между двете галавечери се правят множество сравнения, а известни личности от двата лагера си разменят публични нападки. Сега Пол отново се прицели в дългогодишния си съперник Уайт. По време на участие в подкаста This Past Weekend, Пол беше попитан дали някога би работил с Уайт. Той даде изненадващ отговор, преди да отправи критики към дългогодишния шеф на UFC.

„Отворен съм за това“, каза Пол. „Купете ни. Ще ви помогнем да не бъдете идиоти. Сумата, която бихте похарчили... Аз нямам его. Бих работил с всекиго.“

Когато водещият Тео Вон нарече Уайт „много умен човек“, Пол бързо отхвърли това мнение.

„Не е достатъчно умен“, отвърна Пол. „Просто вижте какво прави. Не плащаш на бойците си, не включваш Джон Джоунс в картата за Белия дом. Първо, Джъстин Гейджи ще загуби от Илия [Топурия] на събитието в Белия дом. Така че имаш испанец, който побеждава бял американец на патриотичната галавечер в Белия дом. Голяма грешка, на първо място. Второ, защо не плащаш на Джон Джоунс? ... Това е една от най-печелившите спортни организации в историята. Инвеститорите им са станали алчни, те контролират всичко, гледат отчетите за печалби и загуби и си казват: „Ей, можем просто да продължим да изпомпваме това нещо“. Те са забравили сърцето си като компания и това е проблемът. Тя умира.“

Пол е загрижен не само за дългосрочното здраве на UFC. През последните години UFC се сблъсква с нарастващи критики относно организацията на мачовете и събитията. Някои фенове се оплакват от липсата на звездни имена в главните битки и от постоянния поток от събития, водещ до слаби файткарти. Други пък хвалят промоцията за това, че продължава да развива бизнеса си и осигурява битки почти всяка седмица.

Според Пол ММА продуктът става все по-безинтересен заради доминацията на шампиони с основа в борбата като Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев, както и заради лошото заплащане на бойците.

„ММА не е устоял на изпитанието на времето, защото най-добрите се борят и просто задържат съперника“, каза Пол. „Хабиб. Хамзат. Което е скучно. Никой не иска да гледа това. Така че не е устоял на изпитанието на времето. Боксът съществува от 1500-те години. ММА е на 30 години. Той запада. Също така, защото не се управлява правилно, стават алчни и това е супер корпоративна организация, подписала с "Paramount", има акционери, част е от WWE. Ари Емануел. Публична компания. Бла, бла, бла.“

„Така че, когато плащат на бойците 15 процента от приходите – между другото, вече паднаха до 10 процента – делът намалява. NFL плаща на своите спортисти 50 процента от приходите, така че ако NFL спечели милиард долара, спортистите получават 500 милиона долара. В UFC това са 150 милиона от милиард, но когато изключиш Конър Макгрегър и Джон Джоунс, става около 5 процента, 50 милиона от милиард.“

„Но освен това, ако искате да говорим само за анализи, влизайки в играта, аз имам сто милиона последователи или нещо такова, а вторият най-голям промоутър е Дейна Уайт с около 30. Така че аз съм около три пъти по-голям от него.“