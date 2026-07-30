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Сензация: Джейк Пол превзе PFL и вече е началник на Дакота Дичева!

  • 30 юли 2026 | 16:36
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Сензация: Джейк Пол превзе PFL и вече е началник на Дакота Дичева!

Most Valuable Promotions и Professional Fighters League се сливат, за да създадат нова глобална сила в бойните спортове. PFL именно е организацията на българо-британската ММА звезда Дакота Дичева.

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Обединената компания ще работи под бранда MVP и ще събере в една организация от световна класа бокса, ММА, големите събития на живо, развитието на спортисти и глобалното разпространение на съдържание. Новата структура ще поставя бойците на първо място и ще има за цел да изгради компания за бойни спортове, отговаряща на новата ера.

Новата компания ще бъде ръководена от съоснователите и членове на борда Джейк Пол и Накиса Бидариан, а Джон Мартин ще заема поста главен изпълнителен директор и също ще бъде член на борда. Бидариан ще продължи да отговаря за боксовия бизнес на MVP и за мащабните събития на живо, а компанията ще бъде подкрепена от основните инвеститори 885 Capital и Knighthead Capital Management.

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Most Valuable Promotions (MVP) и Professional Fighters League (PFL) обявиха знаково сливане, с което създават нов дом на бойните спортове под бранда MVP. Сделката ускорява навлизането на MVP в смесените бойни изкуства след рекордния успех на MVP MMA 1 и създава глобална спортна и развлекателна компания, която обединява бокса, ММА, медиите, мащабните събития на живо, развитието на спортисти и разпространението на съдържание по целия свят.

MVP ще продължи да работи според философия, поставяща бойците на първо място, с акцент върху справедливото заплащане, максималната публичност и възможностите спортистите да изграждат своите лични марки както по време на състезания, така и извън тях.

Главният изпълнителен директор на PFL Джон Мартин ще бъде главен изпълнителен директор и член на борда на обединената компания и ще ръководи цялостната ѝ дейност. Мартин е един от най-успешните ръководители в медийната, спортната и развлекателната индустрия.

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Преди това той е бил председател и главен изпълнителен директор на Turner, където е отговарял за портфолио, включващо TNT, TBS, CNN и Turner Sports, както и финансов директор на Time Warner.

Джейк Пол и Накиса Бидариан ще бъдат съоснователи и членове на борда и ще продължат да изпълняват активни ръководни функции в компанията. Бидариан ще продължи да развива боксовите направления и големите събития на живо на MVP и ще работи в тясно сътрудничество с Мартин и изпълнителния екип.

Джейк Пол, който е най-следваният промоутър в бойните спортове в света, ще продължи да използва своята платформа, аудитория и културно влияние, за да увеличава зрителския интерес, да развива бойците, да разширява бранда и да насърчава ангажираността на феновете във всички направления на бизнеса.

Като част от сделката досегашните акционери на PFL – 885 Capital и свързани структури на Knighthead Capital Management, LLC, ще станат основни инвеститори в новото дружество. Те ще осигурят нов капитал и ще гарантират, че обединената компания започва дейността си с най-силния баланс в своята история.

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Судип Рамнани и Джай Махтани от 885 Capital са световни предприемачи и инвеститори в технологиите и спорта и ще допринесат със своя съвременен международен управленски опит.

Ара Коен е съосновател на Knighthead Capital – диверсифицирана институционална инвестиционна компания с богат опит в партньорството с управленски екипи за изграждане и дългосрочно разрастване на бизнеси. Компанията предоставя стратегически капитал и оперативна подкрепа в сложни индустрии, включително спорта.

MVP ще бъде основният бранд за всички активи в бойните спортове на новата компания. MVP и MVPW ще продължат да бъдат сред основните стълбове в бокса и организирането на големи събития на живо.

PFL разполага с елитен състав от ММА бойци, глобални операции и инфраструктура, медийни активи и доказана способност да организира ММА събития от световна класа по целия свят. Това ще се превърне в основата на MVP MMA, като пълният преход ще бъде завършен през следващите месеци.

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През август обединената компания ще организира пет премиум събития на живо в бокса и ММА, което ще демонстрира мащаба и възможностите на новата платформа.

MVP ще представлява близо 400 елитни спортисти, сред които световни шампиони, претенденти за титли и някои от най-големите имена в бойните спортове. Компанията възнамерява да инвестира агресивно както в бокса, така и в ММА.

MVP и PFL ще запазят отношенията си с много от водещите световни медийни и разпространителски партньори, сред които Netflix, ESPN и Sky Sports, както и с мрежата на PFL от 34 партньори в Европа (voyo.bg в България), Близкия изток, Африка, Азия, Латинска Америка и други ключови пазари, включително Бразилия, Австралия и Нова Зеландия.

Заедно тези партньорства формират една от най-мащабните платформи за разпространение на съдържание в бойните спортове.

От създаването си през 2021 година MVP се превърна в един от най-бързо развиващите се и влиятелни спортни брандове. Компанията организира някои от най-гледаните събития в историята на спорта и достигна до стотици милиони фенове по целия свят, като има особено силни позиции сред труднодостъпните аудитории от поколенията Z и Alpha, както и сред почитателите на женския спорт.

Компанията е реализирала най-гледаното спортно събитие чрез стрийминг за всички времена, най-гледания професионален женски спортен двубой в историята на Съединените щати, най-гледаното чрез стрийминг ММА събитие в историята на страната и рекордни възнаграждения за жени спортисти във всички спортове.

Чрез партньорствата си с Netflix, ESPN, Sky Sports, DAZN и други водещи медийни компании MVP изгради международно разпознаваем бранд и се утвърди като лидер в промотирането с фокус върху спортистите, създаването на съдържание и ангажирането на феновете.

PFL изгради една от най-мащабните глобални платформи в ММА, със състав от световна класа, включващ повече от 300 бойци от над 40 държави, и присъствие със събития на живо на четири континента.

Само за малко повече от седем години PFL организира над 100 премиум събития на живо в 14 държави и стана първата организация, провела големи ММА събития в Саудитска Арабия, Дубай, Испания и в различни части на Африка.

Само през 2026 година PFL ще произведе 24 събития в 11 държави, предоставяйки на феновете приблизително 150 часа съдържание на живо.

Тази глобална инфраструктура, съчетана с богатия състав от бойци, експертизата в организирането на премиум събития и световната мрежа за разпространение на PFL, осигурява мощна платформа за ускоряване на развитието на MVP MMA и за разширяване на глобалния обхват и влияние на обединената компания.

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