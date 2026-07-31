Какво ще се случи с Дакота Дичева и PFL след сделката с Джейк Пол

Пейзажът в ММА се променя, а главният изпълнителен директор на PFL Джон Мартин е начело на организация, която изглежда скоро ще се превърне в безспорната втора по големина сила в спорта. Подобен аргумент можеше да бъде направен за PFL и преди, но след обявяването на сливането с MVP изглежда, че организацията значително е ускорила развитието си и ще влезе в 2027 година с пълна скорост.

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В четвъртък Мартин разкри, че с настъпването на новата календарна година ще се промени и брандингът на организацията.

„Още сега ще започнем да работим по интегрирането на двете организации“, заяви Мартин пред Home of Fight. „Целта ни е да бъдем напълно обединени и промяната на бранда на продукта да бъде факт през януари 2027 година. До края на тази година ще продължим да коронясваме шампиони на PFL. Очевидно обаче вече мислим като една компания. Официалният преход към MVP ще се случи на 1 януари.“

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След съобщението от четвъртък остават много въпросителни, но вероятно най-голямата е къде феновете ще могат да гледат събитията. MVP MMA организира една гала по Netflix през 2026 година, докато договорът на PFL с ESPN изтича в края на годината и изглежда малко вероятно да бъде подновен.

„Надявам се“, отговори Мартин на въпрос за евентуално партньорство с Netflix. „Не мога да кажа много повече по темата, освен че според мен това сливане ще привлече огромно внимание, независимо дали говорим за Netflix или за други телевизионни и стрийминг партньори.

Как ще се промени PFL след сделката с Джейк Пол

За всеки, който иска да работи с нас, съществува възможност да обмислим заедно какви реални перспективи имаме и какъв тип събития вече можем да организираме със силния състав на PFL, с водещото присъствие на MVP в женския бокс и с мащабните галавечери, които компанията успешно организира не веднъж, два или три пъти, а многократно. Очаквам с нетърпение тези разговори. Изключително развълнуван съм.“

По отношение на това как и защо се е стигнало до сливането Мартин описа ситуация, в която според него всяка от двете организации внася различни силни страни. PFL организира събития по целия свят и разполага с утвърден състав от бойци. MVP, от своя страна, постигна огромна публичност и силно промотиране под ръководството на Джейк Пол и Накиса Бидариан.

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„Това е глобален бизнес“, заяви Мартин. „В PFL успешно сме организирали събития в 14 държави на четири континента. Само през тази година ще посетим 11 различни страни. Всъщност сме провеждали галавечери на повече международни места от MVP. Разбира се, техните събития бяха по Netflix и по този начин достигнаха глобална аудитория. Те са глобални от една гледна точка, а ние – от друга. Смятам, че обединяването на тези възможности е изключително силна комбинация.“

Що се отнася до настоящите шампиони на PFL и техния статут, Мартин обясни, че подробностите все още се уточняват. Според него обаче най-вероятният вариант е бойците да запазят шампионския си статут при прехода от PFL към MVP.

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„Вероятно ще използваме остатъка от тази година, за да интегрираме напълно двете компании“, каза Мартин. „Предполагам, макар все още да не сме взели официално решение и да не сме го обявили, че на 1 януари ще представим всичко с новия бранд. Отново казвам, все още не сме решили напълно. Но ако си шампион на PFL, най-вероятно ще станеш един от първите шампиони на MVP и просто ще продължим оттам.“

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