Очаквайте на живо: Калоян Колев оглавява бойната гала BRAVE 107

Днес Бургас домакинства на бойната галавечер BRAVE 107. ММА битки ще разтърсят "Арена Бургас", предлагайки на феновете поредица от високопрофилни сблъсъжи с участието на някои от най-добрите български и международни бойци. Организацията BRAVE Combat Federation се завръща в България за поредна историческа нощ, която обещава безкомпромисни битки в клетката.

Основния двубой: Калоян Колев срещу Салим Ел Уасаиди

В центъра на вниманието тази вечер е българската звезда Калоян Колев. Първоначално той трябваше да се изправи срещу Неманя Ковач, но след промяна в последния момент негов съперник ще бъде Салим Ел Уасаиди. Колев, който е един от най-доминиращите български бойци в полутежка категория, ще търси задължителна победа пред родна публика, за да затвърди позициите си в глобалната ранглиста на BRAVE CF.

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Битките от подгряващата бойна карта (prelims) започват в 16:00 и ще бъдат излъчени на живо по Sportal.bg, давайки възможност на зрителите да проследят изгряващите таланти на българския ММА. Веднага след тях, сблъсъците от основната бойна карта ще бъдат отразени в реално време.

В основния подгряващ двубой на вечерта Бидзина Гавашелишвили (14-4-0) ще премери сили с Лутандо Бико (13-5-0) в категория муха. Други силно очаквани двубой са тези на Делян Георгиев, който влиза в клетката с перфектен актив от 3-0-0 срещу Овайс Якуб, и Павел Владев (9-1-0), който излиза срещу опитния Мохамед Кир Ахмед.

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Бойната гала включва общо 20 мача, като в нея личат имената на още редица родни представители като Деян Галинов, Антон Янчев и Божидар Иванов. Тежката категория също ще бъде представена подобаващо от Симеон Кичуков в сблъсък срещу Йон Григоре.

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