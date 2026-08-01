Джейк Пол към Нурмагомедов: Ако направиш нокаут, ще ти купя кола

Новият собственик на PFL Джейк Пол засипа с похвали шампиона в лека категория Усман Нурмагомедов след зрелищния му нокаут срещу Арчи Колган в основната битка на PFL New York в събота сутрин.

Усман Нурмагомедов с шеметен нокаут "за изпроводяк" с PFL

Пол обеща на Усман, че ще му купи автомобил, ако спечели следващата си битка, която инфлуенсърът се надява да е под новата шапка MVP MMA от догодина. Нурмагомедов вече е свободен агент и провокира Джейк Пол да му плати повече, отколкото би получавал от Дейна Уайт в UFC.

Нурмагомедов игнорира слуховете за UFC и се фокусира върху битката за титлата на PFL

„Честно казано, впечатлен съм. Именно това го (Усман) прави различен. Затова инвестираме в целия му отбор. Затова обичаме този спорт, подкрепяме го и сме тук тази вечер. Харесвам освиркванията. Харесвам омразата. Тя дава енергия на всичко, което правим. Това е човекът. Всички могат да ми се сърдят. За мен е адски забавно. Това е човекът, това е центърът на вниманието.

Всички са ми ядосани и могат да ме освиркват, но погледнете този човек и вижте какво прави. Насочете тази енергия и тази омраза към това, което прави той. Ние го подкрепяме. PFL току-що се превърна в MVP. Този човек се намира на съвсем различно ниво. Той е най-добрият в света.

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Джъстин Гейджи е там. Честно казано, смятам, че Усман ще се справи с лекота с Гейджи. Обичам те, Джъстин”, каза Пол на шампиона в лека категория на UFC, който беше в ъгъла на Арчи Колган.

“Ето какво предлагаме – в следващия двубой всички ще гледаме. Нека всички се включат. Ако в следващия си мач постигнеш нокаут, ще ти купя автомобил”, обеща Пол на Нурмагомедов.

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