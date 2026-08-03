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  3. Лаймер: Винаги съм искал да остана в Байерн, къде играя няма значение, щом съм на терена

Лаймер: Винаги съм искал да остана в Байерн, къде играя няма значение, щом съм на терена

  • 3 авг 2026 | 14:56
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Лаймер: Винаги съм искал да остана в Байерн, къде играя няма значение, щом съм на терена

Австрийският национал Конрад Лаймер се върна към сагата с удължаването на договора си с Байерн (Мюнхен) и отрече предполагаем разрив с почетния президент на клуба Ули Хьонес.

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„През цялото време бях много спокоен. Дълго време нямаше никакъв контакт и в един момент отново имаше повече разговори. След това всичко се случи сравнително бързо и се стигна до споразумение. От моя страна не е имало никакви пречки. Винаги съм искал да остана тук“, коментира Лаймер, който в момента е със съотборниците на предсезонно турне в Южна Корея.

Преговорите за удължаването на контракта на футболиста започнаха в началото на годината и се появиха информации, че 29-годишният защитник има прекомерни финансови искания, което накара Хьонес да заяви публично през май: „Кони е играч, когото много обичам. Но той не е Марадона.“

По време на Световното първенство в Северна Америка двете страни най-накрая постигнаха споразумение, преди Байерн официално да обяви удължаването до 2029 година. „Разбира се, щастлив съм, че всичко се получи по този начин и бе подписано. Сега мога отново да правя това, което ми харесва най-много, а то е да играя футбол“, каза Конрад Лаймер, който се присъедини към клуба от Мюнхен със свободен трансфер от РБ Лайпциг през 2023 г.

По повод думите на Ули Хьонес, австриецът добави: „Това така или иначе никога не е било истински проблем за мен. Няма нищо повече.“

Лаймер говори и за позицията, на която ще играе този сезон: „Нямам представа. Чувствам се комфортно на много различни позиции. През последните две години играх предимно на позицията десен бек, но понякога и ляв бек. Мисля, че мога да помогна на отбора там с качествата си. Къде играя няма значение за мен, стига да съм на терена.“

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