Лаймер: Винаги съм искал да остана в Байерн, къде играя няма значение, щом съм на терена

Австрийският национал Конрад Лаймер се върна към сагата с удължаването на договора си с Байерн (Мюнхен) и отрече предполагаем разрив с почетния президент на клуба Ули Хьонес.
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„През цялото време бях много спокоен. Дълго време нямаше никакъв контакт и в един момент отново имаше повече разговори. След това всичко се случи сравнително бързо и се стигна до споразумение. От моя страна не е имало никакви пречки. Винаги съм искал да остана тук“, коментира Лаймер, който в момента е със съотборниците на предсезонно турне в Южна Корея.
Преговорите за удължаването на контракта на футболиста започнаха в началото на годината и се появиха информации, че 29-годишният защитник има прекомерни финансови искания, което накара Хьонес да заяви публично през май: „Кони е играч, когото много обичам. Но той не е Марадона.“
По време на Световното първенство в Северна Америка двете страни най-накрая постигнаха споразумение, преди Байерн официално да обяви удължаването до 2029 година. „Разбира се, щастлив съм, че всичко се получи по този начин и бе подписано. Сега мога отново да правя това, което ми харесва най-много, а то е да играя футбол“, каза Конрад Лаймер, който се присъедини към клуба от Мюнхен със свободен трансфер от РБ Лайпциг през 2023 г.
По повод думите на Ули Хьонес, австриецът добави: „Това така или иначе никога не е било истински проблем за мен. Няма нищо повече.“
Лаймер говори и за позицията, на която ще играе този сезон: „Нямам представа. Чувствам се комфортно на много различни позиции. През последните две години играх предимно на позицията десен бек, но понякога и ляв бек. Мисля, че мога да помогна на отбора там с качествата си. Къде играя няма значение за мен, стига да съм на терена.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google