Лаймер: Винаги съм искал да остана в Байерн, къде играя няма значение, щом съм на терена

Австрийският национал Конрад Лаймер се върна към сагата с удължаването на договора си с Байерн (Мюнхен) и отрече предполагаем разрив с почетния президент на клуба Ули Хьонес.

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„През цялото време бях много спокоен. Дълго време нямаше никакъв контакт и в един момент отново имаше повече разговори. След това всичко се случи сравнително бързо и се стигна до споразумение. От моя страна не е имало никакви пречки. Винаги съм искал да остана тук“, коментира Лаймер, който в момента е със съотборниците на предсезонно турне в Южна Корея.

Konrad Laimer on his contract extension at Bayern: "I was always very relaxed about the whole situation. I'm happy that everything worked out and the deal is now done. It's a lot of fun here with all the guys and the entire coaching staff. I'm ready to keep pushing, keep… pic.twitter.com/AuWVpsVBrw — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 2, 2026

Преговорите за удължаването на контракта на футболиста започнаха в началото на годината и се появиха информации, че 29-годишният защитник има прекомерни финансови искания, което накара Хьонес да заяви публично през май: „Кони е играч, когото много обичам. Но той не е Марадона.“

По време на Световното първенство в Северна Америка двете страни най-накрая постигнаха споразумение, преди Байерн официално да обяви удължаването до 2029 година. „Разбира се, щастлив съм, че всичко се получи по този начин и бе подписано. Сега мога отново да правя това, което ми харесва най-много, а то е да играя футбол“, каза Конрад Лаймер, който се присъедини към клуба от Мюнхен със свободен трансфер от РБ Лайпциг през 2023 г.

Laimer on which position he will be playing at this season: "I have no idea. I feel comfortable in a lot of different positions. Over the last two years, I've mostly played at right-back, but also occasionally at left-back. I think I can help the team there with my qualities.… pic.twitter.com/KJS6tw9g6M — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 2, 2026

По повод думите на Ули Хьонес, австриецът добави: „Това така или иначе никога не е било истински проблем за мен. Няма нищо повече.“

Лаймер говори и за позицията, на която ще играе този сезон: „Нямам представа. Чувствам се комфортно на много различни позиции. През последните две години играх предимно на позицията десен бек, но понякога и ляв бек. Мисля, че мога да помогна на отбора там с качествата си. Къде играя няма значение за мен, стига да съм на терена.“

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