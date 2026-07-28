БФС организира Форум "Елитен ДЮФ U15 - U18"

На 29 и 30 юли 2026 г. Българският футболен съюз ще проведе Форум "Елитен ДЮФ U15 - U18" – двудневно професионално събитие, насочено към треньорите и специалистите, работещи в елитния детско-юношески футбол. Официалното откриване ще бъде направено от техническия директор на БФС Кирил Котев и директора "Развитие на детско-юношеския футбол" Лъчезар Димов, а програмата включва лекции и дискусии, посветени на най-актуалните теми в подготовката и развитието на младите таланти.

Сред основните акценти в първия ден са:



„Треньорът като създател на среда за развитие на таланти“

„Пътят на таланта от регионални селекции към юношески национален отбор“

„Реалистичност в тренировъчния процес“

„Промени в правилата на играта за сезон 2026/27“

Представяне на жребиите и нововъведенията в Елитните групи U15–U18

БФС и Double Pass проведоха серия от срещи с водещи клубове в рамките на "Мисия талант"

Вторият ден ще бъде посветен на анализа и развитието на системата за елитен детско-юношески футбол. Участниците ще се запознаят с изводите от Националната тестова батерия, анализа на Екосистемата "Елитен ДЮФ", както и с добри международни практики за последователно развитие на таланти и изграждане на конкурентоспособни футболисти на европейско ниво. Лектори ще бъдат Алекс Михалев, Васил Цветков и представителите на международния партньор на БФС – Double Pass в лицето на Стиг Мейлеменс, Коен Пот и Сандер Ван Пает.

Форумът е част от усилията на Българския футболен съюз за изграждане на единна методология в подготовката на младите футболисти и за създаване на устойчива среда за развитие на талантите в българския футбол в съответствие с философията на програмата "Мисия Талант".

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