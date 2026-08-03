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  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов: В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман и Кокаляне, а сега дойде ред да отстраним Панатинайкос

Найденов: В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман и Кокаляне, а сега дойде ред да отстраним Панатинайкос

  • 3 авг 2026 | 10:31
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Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов публикува нов интересен пост в социалните мрежи, с който направи ретроспекция на развитието на отбора. Бизнесменът се закани, че отборът му ще отстрани Панатинайкос в европейските клубни турнири, с което ще продължи похода си в Лига на конференциите.

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

"В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман, Кокаляне…после на баражите отстранихме БДЖ, Доброславци и Брацигово…сега дойде ред да отстраняваме гранда Панатинайкос. Футболе, футболеее….".

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