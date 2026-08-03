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  3. Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 10:01
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Тежки противници чакат ЦСКА в плейофа за влизане в Лигата на конференциите. “Червените” ще стигнат до там, ако допуснат отпадане от Макаби (Тел Авив) в третия кръг на предварителната фаза на Лига Европа.

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа
Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

ЦСКА попадна в група 4 на предварителното разпределение на отборите и е непоставен в схемата. Потенциалните съперници на родния представител обаче са доста сериозни, като “червените” ще срещнат един измежду:

Брага - Динамо (Минск)

Динамо (Киев) - Карабах

Партизан - Тобол

Лугано - НСИ Рунавик

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