Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

Тежки противници чакат ЦСКА в плейофа за влизане в Лигата на конференциите. “Червените” ще стигнат до там, ако допуснат отпадане от Макаби (Тел Авив) в третия кръг на предварителната фаза на Лига Европа.
Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа
ЦСКА попадна в група 4 на предварителното разпределение на отборите и е непоставен в схемата. Потенциалните съперници на родния представител обаче са доста сериозни, като “червените” ще срещнат един измежду:
Брага - Динамо (Минск)