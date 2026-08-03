Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Президентът на Спартак (Варна): Мечтая за един кокетен наш стадион, босът на Добруджа не ни помага финансово

Президентът на Спартак (Варна): Мечтая за един кокетен наш стадион, босът на Добруджа не ни помага финансово

  • 3 авг 2026 | 10:18
  • 702
  • 0

Президентът на Спартак (Варна) Алекс Илиев сподели какви ще са амбициите на клуба през новия сезон и в частност на тима след смяната на треньора. Както е известно, Ясен Петров застана начело на “соколите” след решението на Гьоко Хаджиевски да си тръгне. Той открехна завесата и за амбицията за нов клубен стадион.

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

“Спортно-технически катаклизми е възможно да има винаги. Знаем, че и най-добрите отбори имат слаби сезони. Въпросът е на първо място да изградим финансова стабилност. Да останем трайно в Първа лига. Да може да направим всичко, което сме планирали по отношение развитието и стабилността на клуба”, сподели силният човек на “Коритото” пред “Тема Спорт”.

“Във Варна има голям потенциал по отношение на феновете и по-конкретно тези на Спартак. Черно море не можаха да увеличат своята фенска маса категорично, въпреки стабилността, която имаха в годините. Докато, ако ние имаме тази възможност и ясна стабилизация, съм категоричен, че ще го направим. Не може и на двата стадиона да има по 1000 човека на мач. Това трябва да се промени. Друг е въпросът за липсата на качествени стадиони в града. Аз не разчитам на строящия се Градски стадион във Варна. Там е много спорна тема. Той е с огромен капацитет. Това води и до сериозни разходи, ако се отваря целият. Аз мечтая за един кокетен стадион “Спартак”, който да отговаря на реалността. Искаме Спартак да се развива и през правилна трансферна политика. Да сме един отворен клуб към феновете си, към партньорства не само у нас, но и в чужбина. На българския футбол много му пречи егото на разни президенти и спортни директори. Ние искаме да не сме този клуб, а да сме един по-различен отбор”, категоричен бе Илиев.

Относно възможността за още нови попълнения и привлечените куп играчи на Добруджа, той добави: “Докато не затвори трансферният прозорец, всичко е възможно по отношение на нови попълнения, но трябва да е нещо изключително. Може да погледнем нещо атрактивно, към млад футболист. Имаме все още да оправяме частични стари задължения. Дай Боже един ден Спартак да може и да се самоиздържа от продажба на играчи. Тези футболисти на Добруджа реално живееха във Варна. Отношенията ни с тях са покрай Енгибар Енгибаров. Не мисля, че има нещо странно. Тези играчи вече са аклиматизирани. Търпяхме критики, че с тях Добруджа били изпаднали. Но за мен част от тези футболисти имат сериозен потенциал да се осребрят още в края на този сезон, ако покажат това, което могат”.

А за евентуалните отношения с боса на Добруджа Сергей Серафимов Алекс Илиев бе категоричен: “На този етап не помага финансово. Просто подобрихме отношенията си. Човекът все още е ангажиран с Добруджа. Ако има нещо в тази посока, със сигурност нашият клуб ще го обяви официално”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Найденов: В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман и Кокаляне, а сега дойде ред да отстраним Панатинайкос

Найденов: В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман и Кокаляне, а сега дойде ред да отстраним Панатинайкос

  • 3 авг 2026 | 10:31
  • 1856
  • 4
Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

  • 3 авг 2026 | 10:27
  • 3121
  • 0
Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 10:01
  • 2508
  • 1
Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

  • 3 авг 2026 | 09:54
  • 2547
  • 1
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 3382
  • 1
Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 9535
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 18690
  • 30
Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 9535
  • 17
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 3382
  • 1
ЦСКА с нов труден домакински обрат, съдбата реши Родригес да е днешният "червен" герой

ЦСКА с нов труден домакински обрат, съдбата реши Родригес да е днешният "червен" герой

  • 2 авг 2026 | 23:08
  • 95212
  • 581
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 4562
  • 7
ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

  • 3 авг 2026 | 07:54
  • 7395
  • 18