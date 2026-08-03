Президентът на Спартак (Варна): Мечтая за един кокетен наш стадион, босът на Добруджа не ни помага финансово

Президентът на Спартак (Варна) Алекс Илиев сподели какви ще са амбициите на клуба през новия сезон и в частност на тима след смяната на треньора. Както е известно, Ясен Петров застана начело на “соколите” след решението на Гьоко Хаджиевски да си тръгне. Той открехна завесата и за амбицията за нов клубен стадион.

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

“Спортно-технически катаклизми е възможно да има винаги. Знаем, че и най-добрите отбори имат слаби сезони. Въпросът е на първо място да изградим финансова стабилност. Да останем трайно в Първа лига. Да може да направим всичко, което сме планирали по отношение развитието и стабилността на клуба”, сподели силният човек на “Коритото” пред “Тема Спорт”.

“Във Варна има голям потенциал по отношение на феновете и по-конкретно тези на Спартак. Черно море не можаха да увеличат своята фенска маса категорично, въпреки стабилността, която имаха в годините. Докато, ако ние имаме тази възможност и ясна стабилизация, съм категоричен, че ще го направим. Не може и на двата стадиона да има по 1000 човека на мач. Това трябва да се промени. Друг е въпросът за липсата на качествени стадиони в града. Аз не разчитам на строящия се Градски стадион във Варна. Там е много спорна тема. Той е с огромен капацитет. Това води и до сериозни разходи, ако се отваря целият. Аз мечтая за един кокетен стадион “Спартак”, който да отговаря на реалността. Искаме Спартак да се развива и през правилна трансферна политика. Да сме един отворен клуб към феновете си, към партньорства не само у нас, но и в чужбина. На българския футбол много му пречи егото на разни президенти и спортни директори. Ние искаме да не сме този клуб, а да сме един по-различен отбор”, категоричен бе Илиев.

Относно възможността за още нови попълнения и привлечените куп играчи на Добруджа, той добави: “Докато не затвори трансферният прозорец, всичко е възможно по отношение на нови попълнения, но трябва да е нещо изключително. Може да погледнем нещо атрактивно, към млад футболист. Имаме все още да оправяме частични стари задължения. Дай Боже един ден Спартак да може и да се самоиздържа от продажба на играчи. Тези футболисти на Добруджа реално живееха във Варна. Отношенията ни с тях са покрай Енгибар Енгибаров. Не мисля, че има нещо странно. Тези играчи вече са аклиматизирани. Търпяхме критики, че с тях Добруджа били изпаднали. Но за мен част от тези футболисти имат сериозен потенциал да се осребрят още в края на този сезон, ако покажат това, което могат”.



А за евентуалните отношения с боса на Добруджа Сергей Серафимов Алекс Илиев бе категоричен: “На този етап не помага финансово. Просто подобрихме отношенията си. Човекът все още е ангажиран с Добруджа. Ако има нещо в тази посока, със сигурност нашият клуб ще го обяви официално”.

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