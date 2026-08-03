Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

Левски ще разбере днес срещу кой отбор ще се изправи при евентуално стигане до плейофите на Лига Европа. За да се случи това, “сините” трябва да отпаднат от Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

Родният шампион попадна в група 2 на предварителните пресявки и е сред непоставените отбори. Жребият е днес от 14:00 часа.

Ето потенциалните съперници на Левски:



Победителят от двойката: Ягелония - Рейнджърс

Победителят от двойката: ПАОК - Андерлехт

Победителят от двойката: Пафос - РБ Залцбург

Победителят от двойката: Шамрок Роувърс - Егнатия

Снимка: ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI - Фейсбук

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