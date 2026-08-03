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Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

  • 3 авг 2026 | 09:54
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Левски ще разбере днес срещу кой отбор ще се изправи при евентуално стигане до плейофите на Лига Европа. За да се случи това, “сините” трябва да отпаднат от Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни
Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

Родният шампион попадна в група 2 на предварителните пресявки и е сред непоставените отбори. Жребият е днес от 14:00 часа.

Ето потенциалните съперници на Левски:

Победителят от двойката: Ягелония - Рейнджърс

Победителят от двойката: ПАОК - Андерлехт

Победителят от двойката: Пафос - РБ Залцбург

Победителят от двойката: Шамрок Роувърс - Егнатия

Снимка: ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI - Фейсбук

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