УЕФА: БФС полага основите на бъдещето на българския футбол

УЕФА публикува обширен материал за инициативата на БФС да създаде свой юношески отбор, който да премине тригодишна програма, а след нея футболистите да се върнат в клубовете си. Ето какво се казва в него:

"Българският футболен съюз стартира инициатива, целяща да открива и развива най-ярките млади таланти в страната, като им осигури елитна среда за развитие както на терена, така и извън него.

С амбициозния проект „Академия БФС“ Българският футболен съюз (БФС) прави значителна крачка към укрепване на бъдещето на играта в страната. Инициативата има за цел да повиши стандартите в детско-юношеския футбол и да предостави на талантливите млади играчи възможно най-добрата среда за достигане на пълния им потенциал.

След поредица от регионални проби, проведени в осем града в България, 25 от най-обещаващите момчета, родени през 2013 г., ще бъдат събрани за тригодишна програма за развитие в националната футболна база на БФС в София.

Тази инициатива е много повече от проект за откриване на таланти. „Академия БФС“ съчетава елитна треньорска работа, образование и грижа за играчите, като е създадена с дългосрочната цел да изгражда завършени млади личности и същевременно да установи нов стандарт за развитие на младежи в българския футбол.

Повишаване на стандартите за бъдещето

„Основната ни идея зад проекта е да вдигнем летвата. Искаме „Академия БФС“ да бъде еталон за всички детско-юношески академии в страната“, обяснява Лъчезар Димов, ръководител на програмата. „Искаме да дадем възможно най-добрите условия и среда на избраните момчета, които ще формират първия випуск. В съвсем близко бъдеще всички академии в страната ще бъдат категоризирани и затова „Академия БФС“ трябва да бъде образецът.“

Инициативата цели също така да гарантира, че талантливите играчи няма да бъдат пропуснати в ранния етап от своето развитие.

„Някои местни таланти може да са били пропуснати от клубовете, които обикновено търсят незабавно развитие и резултати“, добавя Димов. „Ние се стремим към дългосрочно бъдеще и искаме да развием тези таланти по нов и модерен начин.“

При създаването на програмата БФС черпи вдъхновение от успешни модели за развитие в цяла Европа, като ги адаптира към нуждите на българския футбол. Треньорите на младежките национални отбори също са били тясно ангажирани през целия процес на подбор.

Развитие на играчи на терена и извън него

Първата група ще започне през август, преди сезон 2026/27, като момчетата ще живеят, учат и тренират заедно в София. Те ще останат регистрирани в своите клубове, които ще получават компенсации по време на програмата.

Искаме да развиваме не само футболисти, но и хора.

Освен на всеобхватен треньорски екип, играчите ще могат да разчитат на подкрепата на учители, медицински персонал, специалист по хранене, спортен психолог и анализатори на представянето, което отразява цялостния подход на БФС към тяхното развитие.

„Най-важното е, че това не е само футболен, но и социален проект. Искаме да развиваме не само футболисти, но и хора“, казва Димов. „Това трябва да бъде пример за академиите в страната.“

След три години играчите ще се завърнат в своите клубове по-добре подготвени за следващия етап от развитието си. Програмата е създадена да подсили не само индивидуалните кариери, но и българския футбол като цяло."

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google