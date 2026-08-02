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Аталанта не успя да спре перфектната серия на Фейенорд в нестандартна контрола

  • 2 авг 2026 | 20:17
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Аталанта не успя да спре перфектната серия на Фейенорд в нестандартна контрола

Фейенорд спечели и последната си контрола от своята предсезонна подготовка, след като спечели с 2:1 приятелската си среща с гостуващия Аталанта. Така нидерландският гранд спечели всичките си проверки през това лято. Преди това съставът на Джовани ван Бронкхорст надделя над Дордрехт с 6:0, Брюж с 3:1, Шарлероа с 3:1 и Райо Валекано с 2:1.

Днес ротердамци поведоха още в 11-ата минута, когато Аясе Уеда се разписа от дузпа. Бергамаските успяха да изравнят в добавеното време на първата част чрез Никола Кръстович. Въпреки това домакините стигна до крайния успех с попадение на резервата Шакийл ван Перси в 81-вата минута. Любопитното е, че въпреки този резултат, двата тима играха и 30-минутно продължение, но не се стигна до нови голове в двубоя.

Фейенорд ще стартира новия сезон в Ередивизи следващата неделя с гостуване на градския си съперник Спарта (Ротердам), а следващата контрола на Аталанта е ден по-рано: гостуване на Шалке 04.

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Снимки: Gettyimages

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