Нюкасъл вече е постигнал пълно разбирателство с треньора на Ал-Ахли Матиас Ясле, съобщават медиите на Острова, както и Фабрицио Романо.
Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона
Очаква се германецът, който в момента води саудитския Ал-Ахли, да е наследникът на мениджъра на “свраките” Еди Хау, който ще си тръгне скоро. До този час от Нюкасъл няма официална новина за раздялата със сегашния наставник на отбора, но в Англия напускането му вече се приема като свършен факт.
Така Ясле, който с Ал-Ахли спечели на два пъти Азиатската Шампионска лига, ще бъде новият мениджър на англичаните и ще подпише договор до 2030 г. Нюкасъл пък ще плати 11 млн. евро компенсация на саудитския клуб за младия 38-годишен наставник.
Очаква се скоро да бъде официализирано и напускането на Еди Хау. Поне засега изглежда, че инициативата идва от негова страна, като очевидно той е недоволен от разпродажбата на големите звезди на отбора. От Нюкасъл вече си тръгнаха Сандро Тонали и Антъни Гордън, като е много възможно да напусне и Бруно Гимараеш в посока Арсенал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago