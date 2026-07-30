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Челси привлече френски национал

  • 30 юли 2026 | 13:18
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Челси привлече френски национал

Челси обяви привличането на централния защитник Максенс Лакроа. Той пристига от Кристъл Палас, а сделката е на обща стойност 51 милиона лири. Френският национал е подписал шестгодишен договор до 2032 г.

“Мисля, че това е най-добрият ход за мен, защото това е най-добрият отбор в света. Говорих с Мало (Густо), Трев (Чалоба) и Беноа (Бадиашил). Лесно е за хората да казват хубави неща за този клуб, защото има богата история и съм наистина горд да съм част от него”, сподели Лакроа при подписването.

Французинът има седем мача за националния отбор на Франция, като три от тях бяха на Световното първенство през лятото. Той пристигна в Кристъл Палас през 2024 г. от Волфсбург.

Лакроа е първият играч на 26 години или повече, който “сините” привличат, от лятото на 2022 г. След неговото идване клубът вече е дал над 250 милиона лири за лятна селекция. Очаква се те да се опитат да се разделят с някои играчи, сред които са защитниците Трево Чалоба, Беноа Бадиашил и Ексел Дисаси.

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Снимки: Imago

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