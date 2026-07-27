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Бивша звезда на Аякс се завърна в Нидерландия

  • 27 юли 2026 | 19:10
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Бивша звезда на Аякс се завърна в Нидерландия

Бившият плеймейкър на Аякс Душан Тадич се завърна в Нидерландия, за да се присъедини към НЕК Неймеген, който започва квалификационните кръгове на Шампионската лига следващата седмица.

От клуба съобщиха, че 37-годишният Тадич, който беше капитан на Сърбия на Световното първенство през 2022 г., е подписал двугодишен договор. НЕК изненадващо завърши на трето място в нидерландското първенство миналия сезон, за да спечели първото си участие в европейските турнири от 2009 г. Клубът се изправя срещу Олимпиакос в третия квалификационен кръг на Шампионска лига, като първият мач е в Гърция следващата седмица.

Тадич участва в звездния отбор на Аякс до полуфиналите в турнира през 2019 г., елиминирайки Ювентус и шампиона Реал Мадрид с победи във вторите мачове на чужд терен. Той отбеляза гол и направи две асистенции при знаковата победа с 4:1 над Мадрид на четвъртфиналите. НЕК е четвъртият нидерландски клуб на ветерана с престои в Грьонинген и Твенте, преди да прекара четири години в Премиър лийг със Саутхамптън. Той беше свободен агент след един сезон с Ал Вахда в Абу Даби.

Тадич се оттегли от националния отбор на Сърбия с рекордните 111 участия след Европейското първенство през 2024 г.

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