Тер Стеген ще пътува с Барселона за първата контрола на тима

Германският национален вратар Марк-Андре тер Стеген ще пътува с Барселона за предсезонната контрола с Бимингам Сити, съобщава изненадващо местната преса. Смята се, че стражът е съвсем близо до преминаване в Аякс, каквато информация се появи още в началото на юли, но до момента трансферът все още не е завършен, а причините за това не са ясни. Тер Стеген започна подготовка с тима и в момента е първи избор под рамката, тъй като титулярът Жоан Гарсия бе част от състава на Испания, който стана световен шампион и в момента е на почивка, а на разположение за момента е единствено Войчех Шчесни. Именно поради тези причина германецът ще се качи на самолета за контролата на Острова в петък, макар да се очаква да остане резерва.

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Ситуацията около Тер Стеген се промени драстично през миналото лято, когато бе закупен именно Жоан Гарсия. Статутът на германеца рязко премина от един от капитаните на тима до силно нежелан играч, на когото се търси спешно отбор в който да бъде пратен. През зимния трансферен прозорец той премина в Жирона, но записа само два мача, тъй като получи нова травма и се завърна при каталунците, за да се лекува.

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Снимки: Gettyimages