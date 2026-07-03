Барселона и Аякс се споразумяха, Тер Стеген ще играе в Амстердам

Вратарят Марк-Андре тер Стеген ще играе като преотстъпен в Аякс през следващия сезон, съобщава "Марка". Нидерландският клуб, вратарят и Барселона вече постигнаха принципна договорка за финализиране на сделката. Основният проблем беше разпределението на високата заплата на германеца, но именно този ключов въпрос вече има консенсус. Въпреки че остават за уточняване някои детайли, но се очаква всичко да бъде завършена скоро.

Тер Стеген се съгласи да смени Барселона с друг европейски гранд

Именно заплащането на стража беше най-голямата пречка в преговорите. Аякс в никакъв случай не можеше да си позволи да покрие близо 20-те милиона евро, които германецът получава. От Барселона бяха наясно със ситуацията, тъй като Тер Стеген получава една от най-високите заплати, която никой клуб не е готов да поеме. След многобройните контузии, които той претърпя през последните два сезона. Нидерландският тим ще плати малко над 10% от заплатата на вратаря. Подобна ситуация се разигра и през миналия сезон, когато той беше преотстъпен на Жирона. Каталунският клуб тогава пое процент, много сходен с този, който сега ще плащат от Аякс. Присъствието на Мичел на треньорската скамейка на нидерландския гранд се оказа решаващо. Наставникът беше поискал привличането му още миналата кампания за Жирона, а сега настоя за трансфера му и в новия си отбор.

Тер Стеген беше напълно наясно, че няма да има водеща роля в Барселона. Жоан Гарсия се утвърди като титуляр и в момента е безспорен избор номер едно след силния сезон, който направи, превръщайки се в един от ключовите играчи в отбора на Ханзи Флик. Мичел му гарантира титулярно място в Аякс, както направи и в Жирона. Германецът има още две години от договора си с Барселона. В четвъртък Тер Стеген пътува до Барселона, знаейки, че споразумението е много близо. Очаква се германецът да замине незабавно за Амстердам, за да се присъедини към тренировките на Аякс, веднага щом сделката бъде окончателно финализирана.

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Снимки: Gettyimages