Аякс не пожали Войводина и в реванша

Нидерландският гранд Аякс категорично подпечата класирането си за следващата фаза на Лигата на конференциите, след като записа нов разгромен успех с 4:1 срещу сръбския Войводина на „Йохан Кройф Арена“. Грандът от Амстердам напълно доминираше на терена и с общ резултат 8:2 от двата мача продължава уверено напред в турнира.

Домакините наложиха смазващ натиск от самото начало на срещата и само отличните прояви на противниковия вратар спасиха гостите от ранен разгром. В 36-ата минута белгийският флангови нападател Мика Годс сътвори истинска миниатюра в наказателното поле, прехвърляйки елегантно стража, но напречната греда лиши Аякс от напълно заслужено попадение.

Противно на всякаква логика, в 40-ата минута Войводина стигна до гол от нищото. При първия си корнер и единствена ситуация в мача, защитникът Славиша Църномаркович се възползва от суматохата и шокира Аякс за 0:1.

Грандът от Амстердам обаче реагира моментално и възстанови равенството още в 44-ата минута. След късо изпълнение на ъглов удар Юри Регер чукна топката към Дейви Класен, който показа страхотен рефлекс в пеналтерията и не сгреши от близка дистанция за 1:1.

През второто полувреме шоуто на „Йохан Кройф Арена“ беше изцяло дирижирано от израелския национал Оскар Глух. В 53-ата минута полузащитникът завърши с прецизен удар бърза атака на домакините, за да направи пълния обрат факт – 2:1. Само пет минути по-късно (58') Оскар Глух отново се оказа на перфектна стрелкова позиция и хладнокръвно матира сръбската отбрана за трети път. Пълният разгром бе подпечатан в 71-вата минута, когато Оскар Глух с лекота прати топката в мрежата за 4:1, оформяйки своя фамозен хеттрик в европейската нощ. В самия край на двубоя Леонардо и Едвardsen пропуснаха чисти шансове да направят победата на нидерландците още по-изразителна.

Така Аякс продължава без никакви трудности напред в турнира. В третия квалификационен кръг нидерландския гранд ще се изправи срещу полския Раков.

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