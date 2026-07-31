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  3. УЕФА потвърди: ЦСКА гостува на Макаби (Тел Авив) в Грузия

УЕФА потвърди: ЦСКА гостува на Макаби (Тел Авив) в Грузия

  • 31 юли 2026 | 12:43
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УЕФА официално обяви датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. "Армейците" гостуват в първата среща, която е насрочена за 6 август (четвъртък) от 19:00 часа. Двубоят ще се играе на стадион "Аджарабет Арена" в Батуми, който е използван от израелците за евротурнирите. Главен съдия е Манфредас Лукянчукас от Литва.

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Реваншът в София е седмица по-късно - 13 август (четвъртък), от 21:00 часа и ще бъде ръководен от германеца Даниел Шлагер. Тимът на Христо Янев стигна до този етап от турнира, отстранявайки последователно Дери Сити и Карабах, докато Макаби се справи с Шериф (Тираспол).

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