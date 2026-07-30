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Вальо Илиев пак до скамейката на ЦСКА

  • 30 юли 2026 | 21:27
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Вальо Илиев пак до скамейката на ЦСКА
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Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

Новият спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев гледа мача с Карабах от Лига Европа до скамейката на "червените". Така беше и срещу Ботев (Пловдив) преди три дни, когато бившият национал дебютира в новото си амплоа.

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Както е известно, до съвсем скоро синът на Илия Вълов беше наставник на дубъла на армейците, но след мача в Баку срещу азерите през миналата седмица ръководството на клуба от Борисовата градина прибегна до променя - Вальо Илиев застана на мястото на Бойко Величков.

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Снимки: Startphoto

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