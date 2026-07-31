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Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Треньорът на Карабах: ЦСКА е добър отбор с добри футболисти

Треньорът на Карабах: ЦСКА е добър отбор с добри футболисти

  • 31 юли 2026 | 00:17
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Старши треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов говори след отпадането на своя тим от Лига Европа. Азербайджанският отбор загуби от ЦСКА след изпълнение на дузпи.

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов
ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

“Искам да поздравя ЦСКА. Той е добър отбор. Беше добър мач. Двата отбора са на едно ниво. Останах доволен от самата игра. Видях пропуските, които допуснахме, но вече играчите бяха изморени. Гледахме и технически грешки, които трябваше да изчистим. Имаме и нови играчи и всичко това изигра своята роля.

Като цяло всички футболисти на ЦСКА са добри. Няма как да отбележа някой конкретен. Не се изненадах от защитата и тактиката на ЦСКА. Тя беше същата от миналия мач”, заяви Гурбанов.

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