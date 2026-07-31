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  3. Героят за ЦСКА с послание към "червена" България

Героят за ЦСКА с послание към "червена" България

  • 31 юли 2026 | 09:30
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Големият герой за ЦСКА - Фьодор Лапоухов, който направи няколко ключови спасявания срещу Карабах, а при дузпите отрази и един от ударите от бялата точка, се обърна към "червените" привърженици след снощния успех. Тимът на Христо Янев отстрани гранда от Азербайджан и се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, където съперник на "армейците" ще бъде израелският Макаби (Тел Авив).

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов
ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

"Армейци, честита победа! Заслужавате я. ЦСКА се класира за следващия кръг. Само ЦСКА!", заяви Лапоухов.

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