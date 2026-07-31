Левски пусна в продажба билети за двубоя със Септември (София). Двата тима се изправят един срещу друг утре (1 август) от 19:00 часа.
Ето какво пишат от Левски:
Левскари,
Билетите за двубоя от 3-тия кръг на Първа лига срещу „Септември“ са в продажба – достъпни до изчерпване на количествата на касата пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ и в мрежата на Eventim.
Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача.
В продажба са пуснати над 2000 билета, освободени от картодържатели, които няма да могат да посетят двубоя, чрез онлайн приложението „Моето Място“. Може да го откриете тук:
https://tickets.levski.site/login