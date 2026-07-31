Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски пусна в продажба билети за двубоя със Септември

Левски пусна в продажба билети за двубоя със Септември

  • 31 юли 2026 | 10:22
  • 527
  • 0

Левски пусна в продажба билети за двубоя със Септември (София). Двата тима се изправят един срещу друг утре (1 август) от 19:00 часа.

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Билетите за двубоя от 3-тия кръг на Първа лига срещу „Септември“ са в продажба – достъпни до изчерпване на количествата на касата пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ и в мрежата на Eventim.

https://bit.ly/4yVTjE2

Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача.

В продажба са пуснати над 2000 билета, освободени от картодържатели, които няма да могат да посетят двубоя, чрез онлайн приложението „Моето Място“. Може да го откриете тук:

https://tickets.levski.site/login

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Косич дал зелена светлина за привличането на италиански халф с български корени

Косич дал зелена светлина за привличането на италиански халф с български корени

  • 31 юли 2026 | 10:53
  • 650
  • 0
Рилски спортист ще пътува 500 км за следващия си мач

Рилски спортист ще пътува 500 км за следващия си мач

  • 31 юли 2026 | 10:33
  • 589
  • 0
Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

  • 31 юли 2026 | 10:22
  • 8978
  • 2
Героят за ЦСКА с послание към "червена" България

Героят за ЦСКА с послание към "червена" България

  • 31 юли 2026 | 09:30
  • 2986
  • 6
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 23007
  • 36
Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
  • 5763
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 23007
  • 36
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
  • 29689
  • 32
ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

  • 30 юли 2026 | 23:49
  • 155995
  • 797
Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

  • 30 юли 2026 | 23:04
  • 113856
  • 223
Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
  • 5763
  • 1
Малко столично дерби в "Овча купел"

Малко столично дерби в "Овча купел"

  • 31 юли 2026 | 07:15
  • 4374
  • 10