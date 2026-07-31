Стоичков: Лимит никога няма да има, защото този отбор ще расте

Легендата на българския футбол Христо Стоичков говори пред медиите след успеха на ЦСКА и продължаването напред в Лига Европа. “Червените” се нуждаеха от дузпи, но все пак успяха да елиминират Карабах и се класираха за следващата фаза на турнира.

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“Труден мач. От първата минута искаше тази победа, естествено трябва да имаш повече хъс за игра. Трябваше да има нещо. Повече нерви, напрежението е голямо, но все пак това е турнирна битка, където и до последния сигнал трябва да играеш. Имаха положения и ние имахме. Дузпите са част от играта.

Лимит никога няма да има, защото този отбор ще расте. Има млади момчета и футболисти с голям опит. Когато имаш тази комбинация, това ти дава спокойствие. Когато излезеш за победа, трябва да я търсиш.

На финала на световното първенство за последно бях толкова напрегнат.

Няма лесни противници, видяхте и на Световното. Малките държави и отбори излизат и играят. Ако тръгнем да сравняваме какви са условията, къде тренират, къде играят… по-добре да не споменава, а да си гледаме тук. Идва мач, който задължително трябва да се вземе срещу Дунав. Най-прекият път е мач за мач. Няма какво да го мислим колко точки и така нататък.

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Пожелах им успех на момчетата. Този мач е свършил и е заминал.

Моето задължение е много извън България. Ще идвам, ще гледам мачове, но повече пъти съм извън България.

Още само се надигат, не се вдигат от УЕФА. Нищо няма да стане, защото това са едни предположения. Това са едни казвания, които може да стане, може да не стане. Когато говориш прибързано, много пъти грешиш. УЕФА също си има своите критични моменти в тяхната организация. Има моменти, които трябва да се оправят във ФИФА, това е нормално. Хората се оплакват, че ФИФА прави много мачове, но като погледнеш има Шампионска лига, Лига Европа, Супакупа, Лига на нациите и още други мачове.

И какво ще стане, ако излязат европейските отбори? Нищо! 211 федерации са, като няма 50, че голяма работа. И с тях, и без тях пак ще има футбол. Които викат много много, първи ще дойдат, когато трябва да им се дават милиони.

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Публиката е била винаги 12-ият играч. Без тях не може, искам да им благодаря. Да подкрепят отбора, да няма глоби, да скандират, да подкрепят, но да няма глоби”, заяви Стоичков.

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