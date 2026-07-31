Макаби (Тел Авив) изпревари УЕФА и обяви кога и къде ще са мачовете с ЦСКА

Макаби (Тел Авив) обяви програмата за сблъсъците с ЦСКА от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Според информацията, публикувана на официалния сайт на израелския клуб, първият двубой ще се проведе на 6 август от 19:00 часа българско време, а реваншът е насрочен за 13 август от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

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Към момента обаче УЕФА все още не е потвърдила официално датите и началните часове на двете срещи.

Както вече е известно, Макаби няма да приеме ЦСКА в Израел. Домакинството ще бъде на „Аджарабет Арена“ в грузинския град Батуми, който израелците използват за европейските си мачове. Стадионът е дом на Динамо (Батуми), където от това лято играе бившият капитан на ЦСКА Иван Турицов. Съоръжението беше официално открито през септември 2020 година, разполага с изцяло покрити трибуни и капацитет от 20 383 зрители. То е сред най-модерните футболни арени в Грузия и ще приеме първия сблъсък между Макаби и „червените“.

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