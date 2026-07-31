Косич дал зелена светлина за привличането на италиански халф с български корени

Притиснат от времето и късата резервна скамейка, Локомотив (Пловдив) започна да се активизира на трансферния пазар. До момента черно-белите привлякоха само две нови попълнения. Това са немският централен защитник със сръбски корени Милан Петрович, който вече попадна в групата, и френският десен бек от алжирски произход Далил Али. Той вече направи първи тренировки и ще попадне в състава за предстоящото в понеделник гостуване на Спартак (Варна).

Локо (Пд) с второ лятно попълнение

След близо едномесечни проби старши треньорът Душан Косич е дал зелена светлина и за привличането на италиански халф с български корени, съобщава „Тема Спорт“. Това е 17-годишният Франческо Тодор Калия. Той дойде още на лагера в Боровец и взе участие в контролите. Интересното е, че първо изкара проби в дубъла на ЦСКА, но не бе одобрен от вече бившия наставник там Валентин Илиев.

За последно Калия, който е юношески национал на България, е бил в Примаверата на Каляри. Интересното е, че започва да тренира футбол на „Герена“, където остава до 2020 г. После преминава през школата на ЦСКА, откъдето през лятото на 2022-а се озовава в Италия, започвайки в Каляри.

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