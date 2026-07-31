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  3. Вальо Илиев повтори 7 пъти "ЦСКА" и заяви: Има причина да гледам мача от скамейката, а не в ложата

Вальо Илиев повтори 7 пъти "ЦСКА" и заяви: Има причина да гледам мача от скамейката, а не в ложата

  • 31 юли 2026 | 00:54
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Новият спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев даде любопитен отговор на въпроса защо седи на скамейката, а не гледа срещите на отбора в ложите. Той каза, че със сигурност има причина, но не иска да я каже пред журналистите.

“Учеха ме, докато бях футболист, на отношение, колектив и дисциплина. Това е ЦСКА. Много се радвам, че това видях днес. Има старши треньор, който да коментира играта. Аз мога само да поздравя отбора и щаба за това, което направиха. Много се радвам, че продължаваме напред.

Не само този двубой днес, но и гостуването ни беше на ниво. Трябва да го превърнем в постоянство и в мачовете ни от българското първенство. Липват ли постоянството и дисциплината, има и колебливи резултати.

Вальо Илиев пак до скамейката на ЦСКА
Вальо Илиев пак до скамейката на ЦСКА

Ще се повторя в едно нещо, което казах в първото си интервю - дошъл съм в ЦСКА, за да бъда максимално полезен. Не само за треньора, а за целия клуб ЦСКА, защото за мен е изключително важно и съм благодарен, че имам такава възможност. Не мога да намеря думи да ги опиша”, каза Илиев, след което коментира и чувството му при дузпата, която изпълни неговия син Теодор Иванов.

“От една страна съм негов ръководител, но и негов баща. Трудно е, но се гордея с него. Знам, че няма да подведе себе си, съотборниците си, ЦСКА, а камо ли мен.”

След това новият спортен директор отговори и на друг въпрос, който вълнува “червените” фенове - защо гледа мача до скамейката, а не в ложит. “Със сигурност има причина да гледам мача до скамейката. Това обаче е нещо, което да остане вътре в клуба, не е случайно. Така сме решили.

Изключително много уважавам мнението на всеки един човек, на всеки един фен. Аз работя в ЦСКА, правя всичко възможно, за да върви ЦСКА нагоре. Когато съм използвал думата “клуба”, не съм имал предвид някой друг. В крайна сметка, като тегля чертата, мисля, че е много по-важно да видим с какво мога да съм полезен на ЦСКА да върви нагоре.

Очаквам едно единствено нещо - да си вършим работата както досега. За мен Христо работи добре не само сега. Забелязъл съм го от доста време. Тук съм да съм от помощ на него и всички останали. Очаквам да сме здраво стъпили на земята. Да се зарадваме, защото положихме много усилия, но да не залитаме типично по български, защото тогава се пада болезнено”, довърши Илиев.

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