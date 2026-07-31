От ЦСКА след успеха над Карабах: Вечер, която ще помним!

ЦСКА използва социалните мрежи, за да благодари на своите привърженици за подкрепата по време на реванша срещу Карабах. "Армейците" преодоляха именития си съперник след изпълнение на дузпи, при които играчите на Христо Янев бяха безгрешни, а Фьодор Лапоухов спаси един от ударите на азербайджанския отбор.

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

"Вечер, която ще помним! Благодарим на всеки един от вас! За пореден път доказахте, че армейските фенове са без аналог! Вашата подкрепа е нашата сила! Заедно продължаваме напред! Само ЦСКА", написаха от Борисовата градина към видео с кадри от вчерашния сблъсък.

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