Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Теодор Иванов: Много се радвам! Имаше напрежение, на моменти даже изтръпвах

Теодор Иванов: Много се радвам! Имаше напрежение, на моменти даже изтръпвах

  • 31 юли 2026 | 00:07
  • 1347
  • 2

Бранителят на ЦСКА Теодор Иванов говори след успеха на своя тим над Карабах и продължаването напред в Лига Европа. “Червените” се нуждаеха от дузпи, но в крайна сметка отстраниха своя опонент и се класираха към следващата фаза на турнира.

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов
ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

“Може би мачът с Локо (Пд) също беше толкова емоционален. Тук имаше напрежение, нямаше голове, но се радвам. Отборът показа характер. Радвам се.

Особено след редовните 90 минути ние създадохме 2-3 доста чисти положения, техният отбор също. На моменти даже изтръпвах, Лапоухов отново със страхотни намеси. Но както се казва, който иска повече, той ще победи.

Попитах баща ми дали да изпълняваме първи или втори дузпите, от щаба ми казаха, че ми имат пълно доверие каквото аз реша. Надявам се доверието му да се оправдава.

Благодаря на феновете, че бяха 120 минути до нас. Те никога не спират. Това е най-добрата публика в България. Просто им благодаря.

Ето кой е следващият съперник на ЦСКА
Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

Много хора ни отписваха и миналия сезон, но Купата беше в нашите ръце. Сега пак ни отписват, но ние продължаваме напред. Хейтъри винаги ще има. Щом има хейтъри, значи си вършим работата добре, както се казва.

Надявам се да преодолеем и следващия съперник и да влезем след това в групите. Дали ще стане ще видим”, заяви Иванов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

  • 30 юли 2026 | 23:49
  • 106629
  • 673
Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

  • 30 юли 2026 | 23:04
  • 76739
  • 181
Сектор "Г" с ефектна хореография срещу Карабах

Сектор "Г" с ефектна хореография срещу Карабах

  • 30 юли 2026 | 21:38
  • 5864
  • 11
Нико Петров: Веласкес даде урок по детайли на румънските анализатори

Нико Петров: Веласкес даде урок по детайли на румънските анализатори

  • 30 юли 2026 | 21:30
  • 4373
  • 2
Вальо Илиев пак до скамейката на ЦСКА

Вальо Илиев пак до скамейката на ЦСКА

  • 30 юли 2026 | 21:27
  • 5908
  • 6
Майкъла: Нека дадем шанс - нов спортен директор ли имаме, вече не знам какво

Майкъла: Нека дадем шанс - нов спортен директор ли имаме, вече не знам какво

  • 30 юли 2026 | 21:15
  • 9071
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

  • 30 юли 2026 | 23:49
  • 106629
  • 673
Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

  • 31 юли 2026 | 00:20
  • 6646
  • 23
Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

  • 30 юли 2026 | 23:04
  • 76739
  • 181
Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

  • 30 юли 2026 | 23:56
  • 17242
  • 15
Райс: Преди почивката мразех отбора

Райс: Преди почивката мразех отбора

  • 30 юли 2026 | 23:27
  • 12987
  • 17
Девет отбора продължиха напред в Лига Европа, а българският го направи по паметен начин

Девет отбора продължиха напред в Лига Европа, а българският го направи по паметен начин

  • 31 юли 2026 | 00:16
  • 27494
  • 5