Теодор Иванов: Много се радвам! Имаше напрежение, на моменти даже изтръпвах

Бранителят на ЦСКА Теодор Иванов говори след успеха на своя тим над Карабах и продължаването напред в Лига Европа. “Червените” се нуждаеха от дузпи, но в крайна сметка отстраниха своя опонент и се класираха към следващата фаза на турнира.

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“Може би мачът с Локо (Пд) също беше толкова емоционален. Тук имаше напрежение, нямаше голове, но се радвам. Отборът показа характер. Радвам се.

Особено след редовните 90 минути ние създадохме 2-3 доста чисти положения, техният отбор също. На моменти даже изтръпвах, Лапоухов отново със страхотни намеси. Но както се казва, който иска повече, той ще победи.

Попитах баща ми дали да изпълняваме първи или втори дузпите, от щаба ми казаха, че ми имат пълно доверие каквото аз реша. Надявам се доверието му да се оправдава.

Благодаря на феновете, че бяха 120 минути до нас. Те никога не спират. Това е най-добрата публика в България. Просто им благодаря.

Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

Много хора ни отписваха и миналия сезон, но Купата беше в нашите ръце. Сега пак ни отписват, но ние продължаваме напред. Хейтъри винаги ще има. Щом има хейтъри, значи си вършим работата добре, както се казва.

Надявам се да преодолеем и следващия съперник и да влезем след това в групите. Дали ще стане ще видим”, заяви Иванов.

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