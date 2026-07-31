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Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Вангелов: Показахме, че можем

Вангелов: Показахме, че можем

  • 31 юли 2026 | 00:19
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Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов бе много доволен от отстраняването на Карабах в Лига Европа. Босът на “червените” е на мнение, че тимът е показал, че може да играе успешно на международно ниво.

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов
ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

“Доволни сме, но имаме още много работа да свършим. Следващият мач идва бързо. Засега няма да правим повече промени в управлението. Нека сега да се порадваме на мача. Поздравих момчетата, показаха, че могат. Просто трябва да покажат постоянство. Собственикът винаги е близо до нас. Стоичков ни донесе добра карма, дано винаги ни подкрепя така”, каза Ванеглов.

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