Френска легенда отписа Хари Кейн за "Златната топка"

Бившата звезда на Арсенал и Челси, Еманюел Пти, предупреди Кейн, че неуспехът му да спечели някой от двата големи турнира може да му е коствал шансовете за „Златната топка“. Междувременно Кейн преживя още едно разочарование на Световното първенство, където Англия отпадна на полуфиналния етап в САЩ. Нападателят отбеляза шест гола в седем мача на турнира. Кейн, на 32 години, отбеляза 61 гола в 51 мача във всички турнири и помогна на Байерн да спечели титлата в Бундеслигата, както и Купата на Германия. Той обаче не успя да вдигне първата си титла в Шампионската лига, като германският тим стигна само до полуфиналите.

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„Шансовете на Хари Кейн за „Златната топка“ приключиха. Ако се базираме само на германското първенство, добре, няма никакъв проблем. Но в Шампионската лига и с националния отбор, когато стана наистина трудно да се печели, мисля, че той изчезна. Не мога да го соча с пръст, защото той опита всичко, което можеше, и вкара много голове, но нямаше влияние в големите мачове, точно както в Шампионската лига. Така че мисля, че има няколко имена пред него.“

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Докато Пти вярва, че Кейн вече не е сред претендентите за „Златната топка“, той предположи, че няколко испански звезди вече са твърдо в надпреварата след успеха си на Световното първенство.

„Ямал? Той направи страхотно Световно първенство. Знаете, че правилата за „Златната топка“ се промениха толкова много, точно както правилата на терена. Родри отново беше най-добрият играч по време на това състезание. Меси имаше страхотен турнир, но той играе за Маями. Знам, че Световното първенство е над всяка титла, която искаш с клуба си. Но в същото време трябва да спечелиш титлата. Дали ще бъде испански играч? Нямам представа. Но ще бъде трудно. И накрая, надявам се, че няма да е комерсиално решение“, завърши Пти.

В момента Кейн е на почивка след ангажиментите си с националния отбор, но след като се завърне в Байерн Мюнхен, се очаква да започне преговори за нов договор с германския гранд.

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Снимки: Gettyimages