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Спортният директор на Интер потвърди интереса към защитник за 50 милиона

  • 26 юли 2026 | 13:47
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Спортният директор на Интер потвърди интереса към защитник за 50 милиона

Спортният директор на италианския шампион Интер Пиеро Аузилио официално потвърди интереса на клуба към капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро. В интервю за "Скай Италия", Аузилио разкри, че „нерадзурите“ вече работят по привличането на 28-годишния аржентинец. „Това определено е сделка, която се опитваме да осъществим с играча и клуба. Тези неща отнемат време, но интересът е налице“, заяви шефът на миланския гранд.

От Интер се надяват в Тотнъм да намалят исканата сума за Ромеро, но имат готова формула за трансфера
От Интер се надяват в Тотнъм да намалят исканата сума за Ромеро, но имат готова формула за трансфера

Ромеро, който има договор с лондончани до 2029 г., прекара труден сезон в Премиър лийг, където Тотнъм завърши на разочароващото 17-о място и едва запази елитния си статут. Въпреки това, централният защитник остава високо ценен, като за пет сезона при „шпорите“ е записал 124 мача и 12 гола в първенството. Аржентинският национал, който е световен вицешампион от 2026 г. и има 58 мача за „албиселесте“, е изразил желание да се завърне в Серия А, където преди това блестеше с екипите на Дженоа и Аталанта.

Основната пречка пред трансфера остава финансовата рамка, като Тотнъм настоява за сума около 50 милиона евро. Интер проучва възможността за сделка под наем със задължителна клауза за откупуване – модел, подобен на този, по който Мануел Аканджи пристигна на „Джузепе Меаца“. Въпреки финансовата сложност, ръководството на италианските шампиони, водено от Кристиан Киву, вижда в Ромеро идеалния стълб в отбраната за предстоящия сезон, в който Интер ще защитава титлата си след спечелените 87 точки през изминалата кампания.

Трансферна цел на Байерн преподписва с Интер
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Снимки: Gettyimages

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