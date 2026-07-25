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Трансферна цел на Байерн преподписва с Интер

  • 25 юли 2026 | 22:08
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Трансферна цел на Байерн преподписва с Интер

Италианският шампион Интер постигна устна договорка със защитника Ян Бисек за удължаване на неговия контракт до юни 2031 година, разкри Фабрицио Романо.

Официалното подписване на споразумението не се очаква да се случи веднага, като формалните процедури ще започнат в следващите няколко дни.

Интер сложи цена на искания от Байерн Бисек
Интер сложи цена на искания от Байерн Бисек

По-рано се появиха информации за интерес към Бисек от страна на Байерн (Мюнхен), като от Интер бяха оценили евентуален трансфер на германеца на 40 милиона евро.

Възпитаникът на академията на Кьолн е в Интер вече трета година. През изминалата кампания в Серия "А" той отбеляза три гола.

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Снимки: Imago

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