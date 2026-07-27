Интер се присъедини към борбата за английски национал

Националът на Англия Джон Стоунс продължава да се утвърждава като един от “най-апетитните” свободни агенти през това лято, след като изтече договорът му с Манчестър Сити.

Ювентус преговаря с английски национал

Според Фабрицио Романо към борбата за опитния бранител се е присъединил не само Ювентус, но и още един италиански гранд - Интер. “Нерадзурите” са му приготвили двугодишен договор, докато през изминалия уикенд “бианконерите” са се свързали с неговите представители. Както е известно, интерес към 32-годишния защитник проявяват лондонските Челси и Арсенал.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inter and Juventus are both in talks with John Stones’ camp over potential free transfer.



Negotiations are taking place this week with Stones open to Italy as next destination.



Chelsea and Arsenal made approaches too; up to Stones.



🎥🇮🇹 https://t.co/PqAIIgeLfc pic.twitter.com/zwrns4mUru — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Стоунс, който е отворен към трансфер в Италия, прекара последните 10 години в Сити, с който записа 295 мача и стана шесткратен шампион на Англия. Освен това той има 94 двубоя за националния тим на страната, с който спечели бронзов медал от Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages