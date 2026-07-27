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  3. Интер се присъедини към борбата за английски национал

Интер се присъедини към борбата за английски национал

  • 27 юли 2026 | 17:34
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Интер се присъедини към борбата за английски национал

Националът на Англия Джон Стоунс продължава да се утвърждава като един от “най-апетитните” свободни агенти през това лято, след като изтече договорът му с Манчестър Сити.

Ювентус преговаря с английски национал
Ювентус преговаря с английски национал

Според Фабрицио Романо към борбата за опитния бранител се е присъединил не само Ювентус, но и още един италиански гранд - Интер. “Нерадзурите” са му приготвили двугодишен договор, докато през изминалия уикенд “бианконерите” са се свързали с неговите представители. Както е известно, интерес към 32-годишния защитник проявяват лондонските Челси и Арсенал.

Стоунс, който е отворен към трансфер в Италия, прекара последните 10 години в Сити, с който записа 295 мача и стана шесткратен шампион на Англия. Освен това той има 94 двубоя за националния тим на страната, с който спечели бронзов медал от Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages

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