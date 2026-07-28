Тебас отговори на “жалкото” съобщение на Инфантино

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас отговори на гневната тирада на президента на ФИФА Джани Инфантино. Вчера шефът на световния футбол публикува в социалните мрежи пост, в който се обърна към критиците на Световното първенство. Той заяви, че те са “погълнати от омраза” и ги посъветва “да медитират, да се молят или да гледат футболен мач” за да “намерят мир”.

Според Инфантино Мондиал 2026 е минал без инциденти, въпреки че четирима привърженици на Мексико загинаха по време на празненства. Освен това той защити отношението към националния отбор на Иран, който имаше сериозни проблеми с визити, и отмяната на наказанието на Фоларин Балогун.

Durísimo ataque de Javier Tebas a Infantino: "Ha escrito un patético mensaje... La buena gobernanza nunca es odio, es una obligación" https://t.co/hKIlAcfQN2 — 20minutos.es (@20m) July 28, 2026

“Джани Инфантино написа жалко съобщение на Инстаграм профила си и на тези на ФИФА. Никой не оспорва, че футболът е емоция и обединение. Но прозрачност, добро управление и отчетност никога не са омраза. Те са задължение. Силните институции не дискредитират тези, които задават въпроси. Те отговарят на въпросите”, заяви Тебас.

“И нещо за размисъл, Джани. Когато един лидер посвещава цялото си съобщение да дискредитира, които упражняват критичен поглед, е неизбежно човек да се запита: защо точно сега? Има ли нещо, което обяснява толкова отбранителен тон? Дали се случва нещо, за което не знаем?”, допълва шефът на Ла Лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google